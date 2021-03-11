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Putin'den turizmcilere müjde! Rus vatandaşlar yurt dışına tatile gidebilecek

TURİZM HABERLERİ  | 11.03.2021 12:26 | Son Güncelleme

En çok turisti Rusya'dan gelen turizmcilere Putin'den güzel haber geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerde turizm sezonunun açılması için adım atıldığını belirterek, "Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız." dedi.

Putin'den turizmcilere müjde! Rus vatandaşlar yurt dışına tatile gidebilecek

Putin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen turizm sektöründe, aşılama sürecinin durumu değiştirmesini umduğunu söyledi.

PUTİN 'YURT DIŞI KISITLAMASI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Rusların geleneksel olarak tatil yaptıkları bölgelere dair bazı endişelerinin olduğunu dile getiren Putin, "Örneğin Güney Avrupa'ya bakın. Orada zor bir durum var ve iyiye de gitmiyor." diye konuştu.

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Rus vatandaşlarının yurt dışı tatil planlarına yönelik bir kısıtlama getirmeyi planlamadıklarını belirten Putin, "Turizm gelirlerinin önemli olduğu bazı ülkelerde sezonların açılmasına yönelik adımlar atılıyor. Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız." ifadelerini kullandı.

2019'DA TÜRKİYE'YE EN FAZLA TURİST RUSYA'DAN GELDİ

Bakanlığının 2019 verilerine göre, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu, yüzde 17,65 artış ve 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi sayısı ile birinci sırada yer aldı.

(AA)

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