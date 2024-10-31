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Rekora koşuyor! Fiyat 105 dolar... 2024 bitmeden 2025'e geçtiler 'Satışlara başladık! İlk İngiltere ve Almanya'dan'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
31.10.2024 13:12
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Geçen yıl yabancı turist sayısında rekor kıran Antalya'da 2025 için yurt içi ve yurt dışından gelen rezervasyonlarda hareketlilik başladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu "2025 rezervasyonları için satışlara başladık. Özellikle İngiltere ve Almanya'dan ilk satışları yaptık" dedi. Kavaloğlu "Geceleme fiyatı ortalama 105 doların üzerine çıktı. Hedefimiz 120, 125 dolar olan İspanya'yı ve Fransa'yı yakalamak" ifadelerini kullandı.

Rekora koşuyor! Fiyat 105 dolar... 2024 bitmeden 2025'e geçtiler 'Satışlara başladık! İlk İngiltere ve Almanya'dan'

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Ekim itibarıyla Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 16 milyon 100 bini geçti. Geçen yıl 16 milyon 84 bin 737 yabancı turist ile rekor kıran Antalya, yılın bitmesine 2 ay kala geçen yılki sayıyı yakaladı. Yıl sonunda turist sayısının 17 milyonu aşması beklenen Antalya'da 2025 için rezervasyonlar da başladı.

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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, Antalya'nın turizmde geldiği noktanın tüm sektör paydaşlarını sevindirdiğini söyledi. Turizmin en ufak sıkıntıdan etkilenebildiğini ve bugüne kadar sektörde önemli mücadelelerin verildiğini anlatan Kavaloğlu, bir yandan alternatif pazarlar üzerinde çalıştıklarını bir yandan yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığının yıl sonu için "60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir" hedefi belirlediğini anımsatan Kavaloğlu, "Antalya, yıl sonunda 17 milyon turist sayısıyla üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmış olacak." dedi. Kavaloğlu, bu yıl hemen hemen tüm pazarlarda artış olduğunu, bazı pazarlardan beklenenin üzerinde turist ağırladıklarını vurguladı.

AA-20241031-36066429-36066427-TURIZMDE_YENI_REKORA_KOSAN_ANTALYADA_2025_REZERVASYONLARI_IYI_BASLADI

"2025 YILI İYİ GELİYOR"

Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmde 2024'ü iyi bir şekilde kapatmaya hazırlandıklarını, turizm sektörü olarak 2025'e odaklandıklarını dile getirdi.

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Gelecek yıl için rezervasyonların güzel mesajlar verdiğine dikkati çeken Kavaloğlu, şöyle devam etti:

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"2025 rezervasyonları için satışlara başladık. Özellikle İngiltere ve Almanya'dan ilk satışları yaptık. Ekim itibarıyla yurt içi pazardan da satış almaya başladık. Bu da bizim için umut verici. Türk misafirlerimiz de artık erken rezervasyon konusunda bilinçlendi, en iyi indirimi erken rezervasyonla yakalayabileceklerini biliyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında rezervasyonlar geliyor. '2025 yılı iyi geliyor' diyebiliriz."

AA-20241031-36066429-36066428-TURIZMDE_YENI_REKORA_KOSAN_ANTALYADA_2025_REZERVASYONLARI_IYI_BASLADI

"GECELEME FİYATI ORTALAMA 105 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI! HEDEF 125 DOLAR"

Hedeflenen rakamlara adım adım yaklaştıklarını aktaran Kavaloğlu, "Geceleme fiyatı ortalama 105 doların üzerine çıktı. Hedefimiz 120, 125 dolar olan İspanya'yı ve Fransa'yı yakalamak." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Turizm rezervasyon
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