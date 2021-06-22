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Rusya'dan yeniden başlayan uçuşlar tam rezerve, ilave kapasite arayışı var

22.06.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya pazarından ilk turist kafileleri uçuş kısıtlamasının sona ermesiyle bugün Türkiye'ye gelmeye başlarken, uçakların tam kapasite dolu olduğunu belirten turizm sektörü temsilcileri ilave kapasite arayışının gündemde olduğunu belirtiyor.

Rusya'dan yeniden başlayan uçuşlar tam rezerve, ilave kapasite arayışı var

Sektör temsilcileri 1 Temmuz'dan itibaren gelmesi beklenen Alman ziyaretçilerin ardından Türkiye'nin en büyük pazarlarından İngiltere pazarının da Temmuz ortasında açılmasını öngörürken, sektördeki söz konusu beklentilerle geçen yıl %50 seviyelerinde olan açık otellerin oranının %90'larda seyrettiği belirtiliyor.

Rusya, COVID-19'a karşı alınan önlemlerin artmasıyla Türkiye'ye uçuşların 22 Haziran itibarıyla yeniden başlatılmasına karar vermişti.

Rusya artan COVID-19 vakalarını gerekçe göstererek 15 Nisan itibarıyla Türkiye uçuşlarını haftada iki sefer hariç olmak üzere 1 Haziran'a kadar durdurmuş, ardından bu kararının süresini uzatmıştı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, yeniden başlayan uçuşlarla birlikte bugün Rusya'dan 44 uçak ile 12,000'den fazla turistin Antalya'ya gelmesi bekleniyor.

Fraport TAV Antalya Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz dün akşam saatlerinde “Türkiye Turizmi” konulu online etkinlikte yaptığı değerlendirmede "Yarın (bugün) sabah Rusya’dan yapılacak ilk uçuşlar Rus turistler tarafından tamamen rezerve edilmiş durumda" dedi.

Bugün Rusya’dan gelecek uçakların tam kapasite dolu olduğunu belirten TUI Fun&Sun Hotels CEO’su Volkan Şimşek de, "Hâlâ ek uçuş bulmak için uğraşıyoruz” diye konuştu.

Rusya 2020 yılında 2.13 milyon kişi ile Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke olmuştu. Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı pandemi öncesi dönem olan 2019 yılında ise 7 milyon kişiyi geçmişti.

Şimşek, "Yaklaşık son iki haftadır daha iyi rakamlar, günlük rezervasyonlarda daha iyi bir seyir gözlüyoruz. Rus turistler Türkiye’ye gelmekte çok istekli...Aynı şekilde Alman pazarından aldığımız günlük rezervasyonlar da umut verici. Rusya pazarı iyiye gidiyor, Almanya pazarı iyiye gidiyor. İngiltere pazarında da bir patlama bekliyoruz. İngiltere pazarının da Temmuz ortasından sonra açılmasını bekliyoruz. Bu yıl yaz sezonu da Kasım sonuna kadar uzayacak” diye konuştu.

Öte yandan, bu olumlu görünüme karşın sektörün kayıplarını toparlamasının 2023 yılını bulacağına işaret eden Şimşek, “İki yıldır yaşadığımız kayıpları önümüzdeki 6 ayda gidermemizin mümkün olacağını zannetmiyorum. Ancak 2023’de herşey normale döndüğünde bu mümkün olabilir” dedi.

Fraport TAV Antalya olarak bu yıl yolcu trafiği anlamda geçen yılki rakamları üçe katlayabileceklerini belirten Yılmaz ise, “Bu sene geleceğe daha güzel bakıyoruz. Trafik rakamlarımızı ikiye katlayacağız, hatta üçe katlayabiliriz” dedi.

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Yılmaz, “Rusya pazarı kapanmadan önce, bu yılki seviye 2019'un üzerindeydi. Aynı şey Ukrayna pazarı için de geçerli. Almanca konuşan ülkeler pazarında ise şu anda oldukça düşük seviyelerdeyiz. Ancak güçlü bir toparlanma görüyoruz. Toplam olarak baktığımızda en geç 2023’te 2019 seviyesini yakalayacağız. Ancak bunun önümüzdeki sene bile olmasını bekleyebiliriz” diye konuştu.

Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, Fraport TAV Antalya’nın yolcu trafiğinde 2019 yılında Ruslar %37 pay ile birinci, Almanlar ise %33 payla ikinci sırada yer aldı.

EKSTRA UÇUŞLAR DEVREYE ALINIYOR

Rusya ile uçuşların yeniden başlaması, Almanya’dan uçuşların 1 Temmuz itibarıyla başlayacağı beklentisi, artan aşılanma oranları ve düşen vaka sayıları gibi son dönemde yaşanan gelişmelerden çok memnun olduklarını belirten SunExpress CEO’su Max Kownatzki ise, Antalya başta olmak üzere artan taleple birlikte ekstra uçuşları devreye aldıklarını söyledi.

Kownatzki, "Türkiye Turizmi" konulu etkinlikte yaptığı değerlendirmede, “Haziran ayında ekstra 40 uçuş, Temmuz ayı için ise ekstra 75 uçuşu devreye aldık. Bu sayıların daha da yukarı çıkmasını bekliyoruz” dedi ve ekledi:

“Tur operatörleri ile konuştuğumuzda, en büyük endişeleri kapasite eksikliği. Bu nedenle ekstra kapasite sağlamak için de görüşmeler yapıyoruz. Kendi kapasitemizin yanı sıra pazardaki kapasite sağlayıcılarla da oluşabilecek açığı doldurup ekstra kapasite sağlamaya hazırız.”

Öte yandan Bentour CEO’su Deniz Uğur, geçen yıl sadece %50’si açılan otellerle karşılaştırıldığında bu yıl Temmuz itibarıyla otellerin %90’ının açılmış olacağına dikkat çekerken, Fun & Sun Hotels CEO’su Şimşek de “Şu anda turizmde iç pazar güçlü. Ege kıyılarındaki tüm oteller açık. Yoğun bir yerli turist rezervasyonu söz konusu. Birçok otel sezona yerli turist ile başladı. Diğer ülke pazarları da arkadan geliyor” diye konuştu.

Kaynak: Reuters


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