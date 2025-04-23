FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Salgında eve kapanan yerli turistler son 3 yılda özgürlüğün tadını seyahatlerle çıkardı

Salgında eve kapanan yerli turistler son 3 yılda özgürlüğün tadını seyahatlerle çıkardı

23.04.2025 17:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 salgını dönemindeki kısıtlamalar nedeniyle gezi planlarını askıya almak zorunda kalan yerli turistlerin harcamaları, salgının etkisini kaybetmeye başladığı 2022-2024 döneminde zirve yaptı.

Salgında eve kapanan yerli turistler son 3 yılda özgürlüğün tadını seyahatlerle çıkardı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının ardından "yerli turistlerin" seyahat sayısı ve harcamaları son 3 yılda kademeli artış gösterdi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirilen düzenleme ve kısıtlamaların etkisi turizm istatistiklerine yansıdı. Salgın dolayısıyla sokağa çıkma ve kısıtlamaların uygulandığı 2020'de seyahat sayısı 42 milyon 847 bine kadar geriledi. Salgın öncesi 2019'da 78 milyon 202 bin seyahat kayıtlara geçmişti. Bu rakam salgının etkisinin giderek azaldığı 2022'de 52 milyon 327 bine, 2023'te 61 milyon 463 bine ve 2024'te 66 milyon 836 bine yükseldi.

Böylece yurt içinde ikamet eden vatandaşlar, 2022-2024 döneminde toplam 180 milyon 626 bin seyahat gerçekleştirdi.

EN ÇOK AKRABALAR ZİYARET EDİLDİ

Yapılan seyahatlerin dağılımına bakıldığında, 3 yılda yakınları ziyaretin başı çektiği görüldü. Bu dönemde yurt içindeki vatandaşlar 105 milyon 178 bin kez yakınlarına ziyaret amaçlı seyahat yaptı.

Yakınları ziyaretin ardından en çok gezi, eğlence ve tatil amacıyla gerçekleştirildi. Bu alanda 2022-2024 döneminde 52 milyon 869 bin seyahat kayıtlara geçti.

Aynı dönemde 6 milyon 722 bin seyahatin sağlık, 1 milyon 867 bininin toplantı, konferans, kurs, seminer, 1 milyon 289 bininin ticari ilişkiler ve fuar, 727 bininin de kültür için yapıldığı görüldü.

EN BÜYÜK PAY YEME İÇME İLE ULAŞTIRMANIN

Yurt içi turistlerin seyahat harcamaları ise 2022'de 114 milyar 317 milyon 183 bin lira, 2023'te 229 milyar 795 milyon 451 bin lira, 2024'te ise 419 milyar 300 milyon 959 bin lirayı buldu. Böylece, yurt içinde ikamet eden vatandaşlar seyahat için 3 yılda toplam 763 milyar 413 milyon 593 bin lira harcamış oldu.

Bu dönemde yapılan kişisel harcamaların yarısından fazlasının yeme ve içme ile ulaştırmaya ayrıldığı görüldü. Bu iki kaleme toplam 439 milyar 18 milyon 215 bin lira harcandı.

Kişisel harcamalarda 3 yıllık dönemde liste başında 241 milyar 728 bin 352 lira ile yeme ve içme yer aldı. Bu alanda 2022'de 34 milyar 884 milyon 996 bin lira, 2023'te 73 milyar 603 milyon 354 bin lira ve 2024'te 133 milyar 240 milyon 2 bin lira harcama gerçekleştirildi.

Yeme ve içmenin ardından en çok harcama ulaştırma için yapıldı. 2022-2024 döneminde yurt içi turistler 197 milyar 289 milyon 863 bin liralık ulaşım harcamasında bulundu. Bu tutar, 2022'de 35 milyar 93 milyon 124 bin lira, 2023'te 60 milyar 356 milyon 750 bin lira ve geçen yıl 101 milyar 839 milyon 989 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Üç yıllık dönemde bu harcamaları 123 milyar 890 milyon 906 bin lira ile konaklama, 58 milyar 186 milyon 147 bin lira ile giyecek ve hediyelik eşya, 33 milyar 339 milyon 289 bin lira ile diğer harcamalar ve 23 milyar 885 milyon 396 bin lira ile sağlık harcamaları izledi.

Seyahat öncesi giyecek, ilaç, çanta, kamera ve benzeri konularda yapılan harcamalar 2022-2024 döneminde 3 milyar 627 milyon 439 bin lira oldu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Konut kredi hacmi 551,7 milyar lirayı aşarak rekor kırdıKonut kredi hacmi 551,7 milyar lirayı aşarak rekor kırdı
ABD'nin tarife politikalarının Türkiye-Almanya ticari ilişkilerinde yeni kapılar açması bekleniyorABD'nin tarife politikalarının Türkiye-Almanya ticari ilişkilerinde yeni kapılar açması bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
turist seyahat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yüksekten atlayıp yaralanan onlarca depremzede var!

Yüksekten atlayıp yaralanan onlarca depremzede var!

'En büyük üzüntüm...' İmamoğlu'ndan 'deprem' paylaşımı!

'En büyük üzüntüm...' İmamoğlu'ndan 'deprem' paylaşımı!

Osman Bektaş: "Günlerce hatta aylarca devam edebilir"

Osman Bektaş: "Günlerce hatta aylarca devam edebilir"

Depremin ardından toplanma alanları doldu taştı

Depremin ardından toplanma alanları doldu taştı

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi!

Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.