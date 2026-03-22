Savaş etkiledi, beklenti o döneme kaydı 'Fiyatlarda artış söz konusu değil, çok altındayız'

Ramazan Bayramı'nın kısa olması ve sezonun henüz başlamaması nedeniyle turizm sektöründe beklenen hareketliliğin sınırlı kaldığı öğrenildi. Diğer yandan Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Körfez ülkeleri ve Orta Doğu'dan gelen turist trafiğinin de durma noktasına geldiği, Avrupalı turistin ise ülkesinde kalmayı tercih ettiği kaydedildi. Sektör temsilcilerinin de talebin yaz sezonu ve Kurban Bayramı'na kaydığını belirttiği aktarıldı.

Hande Dağ

Orta Doğu'daki savaş ekonomiden turizme, piyasalara kadar pek çok alanı ve sektörü etkiliyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda turizm sektörü nasıl bir süreç yaşadı? Yaz sezonu için beklentiler neler? İşte detaylar...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin sektörün bugün sadece 'doluluk' değil, bir 'verimlilik' sınavı verdiğini belirtip bayramın neden sönük geçtiğinden yaz sezonu beklentilerine kadar dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"YERLİ TURİST TALEBİ BEKLEDİĞİMİZ SINIRDA KALDI"

Eresin, tatil süresinin kısalığına dikkat çekip şu ifadeleri kullandı:

"Turizm sezonunun henüz tam başlamaması ve bayram tatilinin kısa olması nedeniyle yerli turist talebi beklediğimiz sınırda kaldı. Her şeye rağmen özellikle kıyı bölgelerinde ve sanatçı programı olan tesislerde küçük de olsa bir hareketlilik görüyoruz. Türk vatandaşları bayramda genellikle şehir turlarını tercih etmez ancak bu kez 2-3 günlük kısa kaçışlar için Anadolu ve İstanbul’a yakın destinasyonlara bir yönelim var. Yine de kesin rakamlar için henüz erken"

"KÖRFEZ ÜLKELERİ VE ORTA DOĞU’DAN GELEN TURİST TRAFİĞİ NEREDEYSE TAMAMEN DURMUŞ DURUMDA"

Bölgedeki sıcak çatışmaların ve savaş atmosferinin, turizmin rotasını da değiştirdiği aktarılırken Müberra Eresin'in, özellikle Orta Doğu pazarındaki kaybın altını çizip şu uyarıyı yaptığı kaydedildi: "Bölgedeki savaş nedeniyle Körfez ülkeleri ve Orta Doğu’dan gelen turist trafiği neredeyse tamamen durmuş durumda. İranlı ziyaretçilerin en yoğun geldiği mart ayında bile pazarın durma noktasına gelmesi bizi etkiledi. Savaş sebebiyle Avrupalı turist de kendi ülkesinde kalmayı seçti. Bu bayramda otellerimiz maalesef olması gerekenin çok altında doluluklarla kapanacak"

"FİYATLARDA BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL, AKSİNE SEZONUN ÇOK ALTINDAYIZ"

Eresin'in, fiyatların sezonun altında olmasına rağmen talebin istenen düzeye çıkmamasının bir nedeninin de finansal kısıtlamalar olduğunu savunduğu aktarılırken Eresin'in "Şu an fiyatlarda bir artış söz konusu değil, aksine sezonun çok altındayız. Ancak kredi kartlarına yönelik limit düşürme uygulamaları, özellikle ailece tatil planlayanları zorluyor. Turizm bir barış sektörüdür ancak aynı zamanda bir finansman meselesidir. Kredi kartı kolaylığının daralması, iç pazardaki hareketliliği doğrudan baltalıyor. 2026 yaz sezonu için temkinli bir iyimserlik içindeyiz ama bu tür uygulamaların gözden geçirilmesi şart" dediği kaydedildi.

DOLANDIRICILIK VAKALARINA KARŞI UYARI

Eresin'in son dönemde artan dijital dolandırıcılık vakaları konusunda tüketicileri uyardığı da belirtildi. Eresin'in "Otellerin resmî sitelerini taklit eden sahte web siteleri türedi. Olağan fiyatın çok altındaki kampanyalar büyük risk taşıyor. Vatandaşlarımız mutlaka güvenilir acenteleri veya otelin kendi resmî kanallarını kullanmalı. Rezervasyon sonrası oteli arayıp teyit almak artık bir lüks değil, zorunluluktur" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"ASIL BÜYÜK HAREKETLİLİK..."

Müberra Eresin'in, Türkiye turizminin krizleri yönetme konusunda deneyimli olduğunu hatırlattığı kaydedilirken, tüm olumsuz tabloya rağmen sektörün toparlanma kabiliyetinin yüksek olduğunu ve asıl büyük hareketliliğin yaz ayları ile Kurban Bayramı'nda yaşanacağını öngördüklerini vurguladığı kaydedildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
