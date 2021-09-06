Seyahate çıkacaklar dikkat: Yeni dönem! Çift doz aşı da yetmiyor

Koronavirüs salgını önelmeleri kapsamında bugünden itibaren iç hat uçuşlarında, özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla şehirlerarası yolculuklarda negatif sonuçlu PCR testi bulundurma zorunluluğu başladı. Öte yandan bazı yolcular, çift doz aşı yaptırmalarına rağmen süre engeline takıldı.

"İKİNCİ DOZ AŞI EN AZ 14 GÜN ÖNCE YAPILMALI"

Şehirlerarası ulaşımda yeni dönem başladı ve aşısız olanlara PCR testi zorunluğu getirildi. Tren garları, otobüs terminalleri ve havalimanlarında görevliler yolcuların aşı kartlarını kontrol etti. Kontrollerde antikor oluşma süresini göz önünde bulunduruluyor. Bu nedenle yolcuların 2. doz aşılarını en az 14 gün önce yaptırmış olmaları gerekiyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, "Yolcular 2. doz aşılarını en az 14 gün önce yaptırmış olmaları gerekiyor. Aksi halde seyahat edemiyorlar." ifadelerini kullandı.



