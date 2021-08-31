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Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı

31.08.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeil'de okulların açılmasına sayılı günler kala çocukları ile birlikte tatil yapmak isteyen vatandaşlar, plajlara akın etti.

Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı

Kocaeli’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kandıra Kerpe plajı tatilcilerle dolup taştı. Okulların açılmasına az bir süre kala vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek aileleri ile birlikte denize giderek serinlemenin keyfini çıkardı. Plajlara gelen vatandaşlar ise okulların açılmasına az bir süre kalması ve deniz sezonunun yavaş yavaş sona gelmesinin plajlarda yoğunluk oluşturduğunu ifade etti.

"SON GÜNLERİ DEĞERLENDİRELİM DEDİK"

Plajın tahmin ettiğinden daha kalabalık olduğunu ifade eden Cemal Fırtına isimli vatandaş, “Bugün bir niyetlendik sabah hava durumuna baktık iyi gözüküyordu geldik. Umduğumuzdan kalabalık. Artık okulların açılmasına da 1 hafta var. Son günleri değerlendirelim dedik. Beklediğimden daha kalabalık ama tabii pandemi sonrası son günler önümüzdeki günlerde de ne olacağı daha net değil o yüzden okullar da açılmadan son son tatil imkanı buldular” dedi.

"OKUL ÖNCESİ SON GÜNLERİ BÖYLE DEĞERLENDİRMİŞ OLDUK"

Okullar açılmadan önce son günleri ailesi ile plajda değerlendirdiğini belirten Numan Yılmaz isimli vatandaş, “Okullar açılacak, yüz yüze eğitim var İstanbul’dan geldik buraya. Malum İstanbul’da fazla yüzülecek yer yok ailecek. Şile dalgalı burayı tavsiye ettiler arkadaşlar şu an buradayız. Kalabalık ama güzel bir ortam var, temiz bir sahil. Mavi bayraklı olduğunu gördük o da güzel. Cankurtaranlar var, şezlong şemsiye gibi her şey sağlanıyor yetkililere teşekkürlerimizi iletiyoruz böyle bir ortam sağladıkları için. Ailemle buradayım, çocuklarım da gayet eğlendiler. Okul öncesi son günleri böyle değerlendirmiş olduk. Bir daha ki deniz sezonu açılana kadar biz de sezonu kapatıyoruz sanırım çünkü okullar açılacak, bir daha ki hafta sonundan sonra da havalar soğur. Deniz sezonu da bitmeye yakın zaten. Okuldan önceki son deniz maceramızı da yaşamış olduk” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Kocaeli
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