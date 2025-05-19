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'Sırrı hala çözülemedi' Bozkırın ortasında esrarengiz görüntü! Tüm mahalle o gelişmeye kilitlendi

Sivas'ta bozkırın ortasında fil sürüsüne benzetilen kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor. Mahalleli esrarengiz kayaların sırrının hala çözülemediğini belirtti. Bozkırın ortasındaki kayalar, yoldan geçenlerin ilgisini çekerken, Güzeloğlan Mahallesi sakinleri kayaların incelenmesini talep ederek turizme kazandırılmasını bekliyor.

'Sırrı hala çözülemedi' Bozkırın ortasında esrarengiz görüntü! Tüm mahalle o gelişmeye kilitlendi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan kayalar, görünümüyle dikkat çekiyor. Güzeloğlan Mahallesi'nde tarım arazilerinin ortasında yer alan kayalar, birçok figüre benzetiliyor. Yoldan geçenlerin ilgisini çeken bozkırın ortasındaki kayalar, birçok kişi tarafından fil ailesine benzetiliyor.

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TURİZME KAZANDIRILMASINI BEKLİYORLAR

İlginç yapıya sahip olan kayaların incelenmesini talep eden mahalle sakinleri, boyları yaklaşık 5 metreyi bulan ilginç kayaların turizme kazandırılmasını bekliyor.

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"HALA SIRRI ÇÖZÜLEBİLMİŞ DEĞİL"

Mahalle sakinlerinden Adem Korkmaz, "Bunu çok merak eden oluyor. Ben de doğa sevgilisi olarak doğaya meraklı olduğum için zaman zaman gelip burayı süzüyorum. Hayallerimi kurarak bir şeylere benzetmeye çalıştım. İki tane fil ve iki yavru fili andırıyor. Ufak tefek hayalini yapamadığım şeyler var içerisinde. Sadece biz değil diğer yabancı insanlardan da gelip buraya bakanlar, ilgi duyanlar oluyor. Fotoğraf çektiriyorlar" dedi.

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Korkmaz "Henüz hala sırrı çözülebilmiş değil. Doğanın ortasında bir tepenin başında. Dikkat ederseniz alt taraftakiler doğal bir kaya üst taraftakiler ise kurma yapma kumla karıştırılmış gibi bir maddeyle yapılmış gibi duruyor" diye konuştu.

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Devamında Korkmaz "İlgililer baksınlar neyi andırıyor neyi temsil ediyor ne anlatıyor biz de bilmiyoruz" dedi.

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"İKİ BÜYÜK, İKİ KÜÇÜK FİLE BENZİYOR"

Ahmet Gürbüz ise kayaların farklı simgelere benzediğini söyledi.

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Gürbüz, "Araziye gidip gelirken görüyoruz. Büyüklerimden duyduğum kadarıyla, önce bu fili andırıyor. Gördüğümüz gibi, bu büyük iki tane yavru. İki tane büyük fil, iki tane de küçük fil. Bunlar bir şeyi andırıyor, kesinlikle andırıyor. Ama neyi andırıyor? İki büyük fil neyi andırıyor, iki küçük fil neyi andırıyor? Veya işte bu topaç neyi andırıyor? Kesinlikle bir şeyi andırıyor" şeklinde konuştu. (İHA)

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AW458025_08Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Sivas Turizm kaya
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