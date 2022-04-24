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Tatil yapacaklara önemli uyarı! Bu sitelere dikkat!

24.04.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşan sezon öncesi tatil yapacaklara önemli uyarı geldi. Bodrum Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'da, lüks otellerin internet sayfalarının kopyalanarak, oluşturulan sahte rezervasyonlara karşı tatilciler uyarıldı. Sektör temsilcileri, tatilcilerin olabildiğince otellere ait web sitelerine bakarak, doğru bilgiyi almalarını ve çağrı merkezleriyle diyalog kurmalarını önerdi.

Tatil yapacaklara önemli uyarı! Bu sitelere dikkat!

Dünyaca ünlü turistlik ilçelerinde, her yıl 3 milyon yerli ve yabancı turistin tatilini geçirdiği Muğla'da, 5 yıldızlı otellerin internet sitesini kopyalayanlar, kendilerine ulaşan tatilcileri sahte rezervasyonlarla mağdur ediyor. Dolandırıcılar, bu yöntemle yüklü miktarda haksız kazanç elde ederken, tatilcilerse büyük mağduriyet yaşıyor. BOYD Başkan Yardımcısı Sabahattin Duman, tatilcilerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Dijital çağda her şeyin kopyası üretilebiliyor. Sahte web sitesi üretiliyor ve tamamen otel sitesi kopyalanıyor. Tüketicinin burada sosyal medyayı takip etmesi gerekiyor ama en başta otellere görev düşüyor. Otelin de kendi sitesinin kopyasının olup, olmadığını takip etmesi gerekiyor. Benzer telefon numaraları kullanılabiliyor. Örneğin Muğla'nın alan kodu 252'dir. 252 ile başlayan bir IP telefon alabiliyorlar. Tatil paketi satın alınması için ağırlıklı olarak seyahat acentelerini öneriyoruz. Bu işi yapan, güvenirliliği kanıtlanmış seyahat acenteleri var. Acenteler üzerinden rezervasyon yapılmasını tavsiye ediyoruz. Genellikle bu tarz durumlarda sosyal medyayı çok kullanıyorlar" dedi.

'TÜRSAB İBARESİNİN OLUP OLMADIĞINA BAKILMALI'

Tatilcilerin uygun fiyat politikasıyla çalıştıklarını söyleyen sitelere inandığını dile getiren Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin ise "Güvenilir site için acentelerimizin, işlemler için Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nden (TÜRSAB) aldıkları bir kod var. Bu kodu, her acente kendi web sitesinde belirtmek zorunda. Tatilcilerimiz uygun fiyat politikası güttüğünü söyleyen siteler üzerinden yapılan satışlara inanıyor. Çok uygun fiyatlarla 'her şey dahil' veya 'ultra her şey dahil' tatiller için rakamlar değişti. TÜRSAB ibaresinin olup, olmadığına bakılmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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'HER ŞEYİ KOPYALAYAN SİTELER SAĞLIKSIZ DURUYOR'

Tatilcilerin olabildiğince otellere ait web sitelerine bakarak, doğru bilgiyi almalarını ve çağrı merkezleriyle diyalog kurmalarını arzu ettiklerini belirten Girgin, "Otellerin çağrı merkezleri de kopyalanabiliyor. Bu da tüketiciye mağduriyet yaratıyor. Otellerin veya acentelerin hiçbir sorumluluğu olmuyor. O nedenle dikkat edilmesi gereken en önemli konu; otellerin resmi siteleri ve acentelerin resmi sitelerinde yer alan TÜRSAB kodudur. Bunu da TÜRSAB'ın sitesinden gerekli doğrulama koduyla linki girerek, sağlayabilirler. Bilinen acente ve otellerle çalışılmasını daha doğru buluyoruz. Her şeyi kopyalayan siteler, kendini belli ediyor ve sağlıksız duruyor. Tüketiciler, bu konulara dikkat etmeli. Yoksa yine kapalı olan oteller için satış gerçekleşecek. Bu da turizmciyi zedeleyecek" ifadelerini kullandı.

UCUZ TATİL TEKLİFİNE DİKKAT

Öte yandan, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar Birimi'nce, bu yıl yaşanacak dolandırıcılık olaylarını önlemek için otellere ait 352 web sayfası üzerinde çalışma yapıldı. Titizlikle yürütülen çalışma sonrası, sahte olduğu tespit edilen 26 internet sitesi erişime kapatıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu tür olaylarda mağdur olunmaması için sosyal medya, e-posta, kısa mesaj gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ucuz tatil tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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