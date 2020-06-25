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Tatili çok daha düşük bir bütçe ile yapabilirsiniz! İşte ucuz tatilin yolları...

TURİZM HABERLERİ  | 25.06.2020 16:27 | Son Güncelleme

Mevcut temponuza ara verip ister sevdiklerinizle ister tek başınıza güzel bir tatil yapmak size de çok iyi geliyor olabilir. Ancak yüksek maliyet ve değişen alışkanlıklar, tatil yapmayı da giderek daha zor hale getiriyor. Bu noktada siz de hesaplı tatil yapmanın detaylarını öğrenebilir, böylece çok fazla para harcamadan keyifli ve eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Tatili çok daha düşük bir bütçe ile yapabilirsiniz! İşte ucuz tatilin yolları...

Tek başınıza ya da sevdiklerinizle tatile çıkmak için plan yapmaya başladığınız anda ulaşım, konaklama, gezilecek yerler, eğlence merkezleri, yiyecekler ve içecekler derken oldukça yüksek bir maliyetle karşılaşıyor olabilirsiniz. Diğer yandan hem uygun fiyatlı hem gerçekten keyif alabileceğiniz bir tatil için dikkat edebileceğiniz detaylar da bulunuyor. İşte ekonomik bir tatil için değerlendirebileceğiniz ipuçları...

OTEL YERİNE AIRBNB'DEN EV KİRALAMAYI TERCİH EDİN

Oteller, sahip oldukları yıldız sayısı ve pansiyon türüne bağlı olarak özellikle tatil sezonunda oldukça maliyetli bir konaklama seçeneğine dönüşebiliyor. Bu nedenle Airbnb gibi alternatifleri değerlendirebilir; uygulama veya internet sitesi üzerinden tatil yapmak istediğiniz yerlerde bütçenize uygun evlerde kalabilirsiniz. Ayrıca bu tarz uygulamalar aracılığıyla ev sahibinden rehberlik hizmeti de alabiliyorsunuz.

TAKSİ YERİNE UBER GİBİ ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRİN

Taksilerin değişiklik gösteren fiyatları, önceden ödeyeceğiniz tutarı bilmemek ve güvensizlik gibi dezavantajlarından dolayı Uber benzeri uygulamaları tercih edebilir, haritada seçeceğiniz yerler arasındaki mesafeyi ve ücreti bilerek yolculuk yapabilirsiniz. Nerede olursa olsun bu tarz uygulamaların çoğu zaman taksilerden daha uygun fiyatlı olduğunu da unutmamalısınız.

ÇOCUKLARDAN ÜCRET ALMAYAN TESİSLERDE KALIN

Oteller genellikle çocuklara %50 veya %25 gibi çeşitli indirimler uygulasa da çoğu tesis, çocukların tamamen ücretsiz konaklamalarına izin vermeyebiliyor. Ancak tek veya iki çocuğa kadar tamamen ücretsiz konaklama hizmeti sunan oteller de mevcut. Tatil yapmak istediğiniz yerdeki otel seçeneklerini değerlendirirken bu detaya dikkat ederek giderlerinizi büyük ölçüde azaltabilirsiniz.

OKUL DÖNEMLERİ İÇİN ERKEN REZERVASYON YAPTIRIN

Ülkemiz dahil dünyanın neresinde olursa olsun tatil sezonlarında her şey çok daha pahalı bir hal alıyor. Bu da çok istediğiniz bir tatil bölgesi olsa dahi maliyetleri iki, hatta üç katına çıkarabiliyor. Bunu engellemenin yolu da erken rezervasyon yaptırmaktan ve okul dönemlerinde tatil yapmaktan geçiyor. Örneğin; yaz döneminde popüler olan tatil bölgelerinde Haziran'dan önce, Eylül'den sonra tatil yaptığınızda maliyetleri epey düşürebilirsiniz.

KAMP GİBİ DİĞER KONAKLAMA ALTERNATİFLERİNDEN FAYDALANIN

Eğer tatil maliyetlerinizi yüksek oranda düşürmek istiyorsanız karavan kamplarından ya da çadır kamplarından faydalanabilirsiniz. Üstelik karavan kamplarına kendi karavanınızla gidebileceğiniz gibi kamp içerisindeki karavanları da kiralayabiliyorsunuz. Çeşitli çadır kampları da benzer imkanlar sunabiliyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarındaki bu tarz kampları tercih ederek siz de oldukça ekonomik fiyatlar üzerinden tatil yapabilirsiniz.

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