Tatili çok daha düşük bir bütçe ile yapabilirsiniz! İşte ucuz tatilin yolları...

Tek başınıza ya da sevdiklerinizle tatile çıkmak için plan yapmaya başladığınız anda ulaşım, konaklama, gezilecek yerler, eğlence merkezleri, yiyecekler ve içecekler derken oldukça yüksek bir maliyetle karşılaşıyor olabilirsiniz. Diğer yandan hem uygun fiyatlı hem gerçekten keyif alabileceğiniz bir tatil için dikkat edebileceğiniz detaylar da bulunuyor. İşte ekonomik bir tatil için değerlendirebileceğiniz ipuçları...

OTEL YERİNE AIRBNB'DEN EV KİRALAMAYI TERCİH EDİN

Oteller, sahip oldukları yıldız sayısı ve pansiyon türüne bağlı olarak özellikle tatil sezonunda oldukça maliyetli bir konaklama seçeneğine dönüşebiliyor. Bu nedenle Airbnb gibi alternatifleri değerlendirebilir; uygulama veya internet sitesi üzerinden tatil yapmak istediğiniz yerlerde bütçenize uygun evlerde kalabilirsiniz. Ayrıca bu tarz uygulamalar aracılığıyla ev sahibinden rehberlik hizmeti de alabiliyorsunuz.

TAKSİ YERİNE UBER GİBİ ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRİN

Taksilerin değişiklik gösteren fiyatları, önceden ödeyeceğiniz tutarı bilmemek ve güvensizlik gibi dezavantajlarından dolayı Uber benzeri uygulamaları tercih edebilir, haritada seçeceğiniz yerler arasındaki mesafeyi ve ücreti bilerek yolculuk yapabilirsiniz. Nerede olursa olsun bu tarz uygulamaların çoğu zaman taksilerden daha uygun fiyatlı olduğunu da unutmamalısınız.