THY'den iptal edilen İtalya seferleriyle ilgili açıklama

THY resmi internet sitesinden yolculara yönelik yapılan duyuruda, grev nedeniyle İstanbul Havalima'ndan Roma, Bologna ve Milan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milan'a yapılacak bazı seferler karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İtalya’ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine, İtalya genelinde 26 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan grev nedeniyle, ilgili tarihte aşağıda belirtilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiş olup, uçuşunuza ait güncel durumu www.turkishairlines.com/tr-tr/ucak-bileti/ucus-durumu/ linki üzerinden kontrol edebilirsiniz" denildi.

THY'DEN İPTAL EDİLEN SEFERLER AÇIKLAMASI

THY'den iptal edilen seferler şöyle açıklandı;

"İtalya genelinde 26 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan grev nedeniyle, ilgili tarihte aşağıda belirtilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiş olup, uçuşunuza ait güncel durumu Uçuş Durumu - Kalkış Varış Bilgileri | Türk Hava Yolları ® (turkishairlines.com) linki üzerinden kontrol edebilirsiniz.

TK1861- TK1862 İstanbul Havalimanı - Roma,

TK1873- TK1874 ve TK1895 - TK1896 İstanbul Havalimanı - Milan,

TK7794- TK7795 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Milan

TK1321- TK1322 İstanbul Havalimanı - Bologna"



