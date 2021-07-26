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Valilik açıkladı! İşte Antalya'ya gelen turist sayısı

26.07.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'ya temmuz ayının son haftası itibarıyla gelen toplam yabancı turist sayısı 3 milyonu aştı. 1 Ocak-25 Temmuz tarihlerinde Antalya'ya yurt dışından toplam 3 milyon 24 bin 843 yabancı turist giriş yaptı.

Valilik açıkladı! İşte Antalya'ya gelen turist sayısı

Antalya Valiliği, bu yıl 25 Temmuz itibarıyla kente gelen yabancı turist sayısını açıkladı.

Ocak ayından bugüne kadarki süreçte Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 3 milyon 24 bin 843 olduğu belirtildi.

Turistlerin yüzde 48'i ise temmuz ayında geldi. Akdeniz'in en önemli turizm destinasyonlarının başında gelen Antalya'yı ziyaret eden turist sayısının artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi;

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“Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da turizm verileri yüzleri güldürüyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ocak ayından bugüne kadar gelen turist sayısı 3 milyonu geçti. Turizmin başkenti Antalya'da alınan verilere göre ocak ayından bugüne Antalya'ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 335 arttı. Ocak ayından bugüne kadar Antalya'yı ziyaret eden 3 milyonu aşkın turistin yüzde 48.7'si ise temmuz ayında geldi. 2020 yılı 1-25 Temmuz tarihlerinde 164 bin 697 olan yabancı turist sayısı, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 474 bin 172'ye yükseldi. Temmuz ayında en çok turist Rusya'dan gelirken, 25 günde kente gelen Rus turist sayısı 547 bine yükseldi. 25 günde Rusya'dan Antalya'daki Fraport-TAV Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı'na toplam 2 bin 93 uçuşla, 547 bin 133 Rus turist indi."

ANTALYA HAVALİMANI DA 3 MİLYONA YAKLAŞTI

Kente gelen turistlerin çok büyük bölümünün giriş yaptığı Fraport-TAV Antalya Havalimanı'na 1 Ocak-25 Temmuz tarihleri arasında dış hatlarla gelen yolcu sayısının 2 milyon 876 bin, iç hatlardan gelen turist sayısının ise 1 milyon 75 bin olduğu kaydedilen açıklamada, "Sadece Antalya Havalimanı aracılığıyla, bu yıl 25 Temmuz'a kadarki süreçte toplam yerli ve yabancı gelen kişi sayısı toplamda 3 milyon 951 bin kişiyi aştı. Kurban Bayramı tatili süreci 16-25 Temmuz arasında iç ve dış hatlarda toplam 3 bin 818 uçakla yurtdışı ve yurtiçinden 707 bine yakın kişi Antalya'ya gelirken, bu uçuşların 860'ı Rusya'dan gerçekleşti ve 215 bin 264 Rus turist geldi" denildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
suriyelileride sayın bakalım hangisi daha fazla,bide bakın bakalım hangisinin ülkeye faydası var hangisinin zararı var
Gelsinler gelsinler nede olsa otel personeli aşılı isirmaz

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