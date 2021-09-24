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Turist sayısı arttı ama hala pandemi öncesi dönemin altında

24.09.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ağustos'ta %119.44 artışla 3.98 milyon oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ağustos'ta geçen yıla göre güçlü yükseliş kaydetse de, pandemi öncesi dönemin hala %37 altında seyrediyor.

Turist sayısı arttı ama hala pandemi öncesi dönemin altında

Ziyaretçi sayısı geçen yıl aynı dönemdeki 1.81 milyona göre güçlü şekilde yükselse de, 2019 Ağustos'taki 6.31 milyon ziyaretçinin hâlâ %37 altında bulunuyor.

Öte yandan Ağustos ayındaki ziyaretçi sayısı Temmuz'daki 4.36 milyonun da gerisinde kaldı.

Türkiye'nin turizmdeki en büyük kaynak pazarlarından biri olan Almanya, Ağustos ayında Türkiye'yi yüksek riskli ülke ilan etmiş ve aşı yaptırmayanlara en az beş günlük karantina zorunluluğu getirmişti.

ALMAN ZİYERETÇİ SAYISI DÜŞTÜ

Bu gelişmenin ardından Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı Ağustos'ta gerileme kaydetti. Temmuz'da 744,372 olan ziyaretçi sayısı Ağustos'ta 611,025'e düştü.

Ağustos ayında en fazla yabancı ziyaretçi 906,060 kişi ile Rusya'dan geldi.

Bakanlık verilerine göre ilk sekiz ayda ise yabancı ziyaretçi sayısı %93.94 artışla 14.07 milyon olarak gerçekleşti. Ancak 2019 yılı ilk sekiz aydaki 31 milyon ziyaretçi ile karşılaştırıldığında %55 aşağıda kaldı.

Ziyaretçi sayısında Rusya 2.46 milyon kişi ile ilk sırada yer alırken, onu 1.87 milyon ile Almanya ve 1.44 milyon ile Ukrayna izledi.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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