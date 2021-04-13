Turizm sektöründe çalışanlar aşılanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle turizm sektöründe çalışanların aşılanması devam ediyor. Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilen aşı programından Karaderili Grup bünyesindeki personel de yararlandı. Yalova Terma City ile Bodrum, Kütahya ve Kuşadası’ndaki otellerde çalışan personelin Kovid-19 aşıları yapılmaya başlandı.

YAZ BAŞINDA AŞILANMANIN TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Konuya ilişkin Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas şöyle konuştu:

“Sürecin başından bu yana otellerimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında bugüne kadar ciddi denetimlerden geçip sorunsuz bir şekilde ilerledik. Güvenli turizm sertifikasının aslında devam niteliğinde turizmdeki yeni dönem olan aşılama ile sistem daha güvenli bir hale gelmiş olacak. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile aşılanmış bir personel ile muhatap olacak. Yaz başına kadar Bodrum otellerimizde dahil olacak şekilde aşılamanın tamamlanacağını ön görüyoruz.”

DHA



