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Turizm sektöründe yabancı turistlerin gecelik ortalama harcaması 57 dolar oldu

30.07.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm geliri 2021 yılı ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu. Yabancı turistlerin gecelik ortalama harcaması 57 dolar oldu.

Turizm sektöründe yabancı turistlerin gecelik ortalama harcaması 57 dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ikinci çeyrek (nisan-haziran) Turizm İstatistikleri’nin açıkladı. Buna göre, turizm geliri 2021 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 73,1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26,9’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon 913 bin dolarını kişisel harcamalar, 566 milyon 716 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 57 DOLAR

Bu çeyrekte gecelik ortalama harcama 57 dolar oldu. Geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar olarak hesaplandı.

Ziyaretçi sayısı 4 milyon 66 bin 210 oldu

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 4 milyon 66 bin 210 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 77,3’ünü 3 milyon 144 bin 815 kişi ile yabancılar, yüzde 22,7’sini ise 921 bin 395 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

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Yabancı ziyaretçiler, yüzde 70,3 ile ilk sırada "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacı ile ülkemizi ziyaret etti

Yabancı ziyaretçilerin ziyaret amaçlarında ikinci sırada yüzde 14,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 6,7 ile "iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 63,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri 334 milyon 936 bin dolar oldu

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, 334 milyon 936 bin dolar oldu. Bunun 333 milyon 704 bin doları kişisel, 1 milyon 232 bin doları ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 395 bin 189 kişi oldu

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 395 bin 189 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 848 dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA

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