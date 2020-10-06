Turizmciler ve seyahat acenteleriden destek çağrısı

Seyahat acenteleri yetkilileri, sorun ve taleplerini duyurmak amacıyla bir araya geldi.

Kızıltan, grup adına yaptığı açıklamada, 10 bini aşkın seyahat acentesi ve 100 binlerce turizmcinin, 40'tan fazla sektörü, doğrudan veya dolaylı olarak desteklediğini kaydetti.

Kızıltan, salgının turizm sektörünü de mağdur ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuz çeşitli anket ve piyasa sondajları sonunda, sayısal anlamda ve ciro olarak geçen seneyle kıyaslandığında, kayıplarımızın en az yüzde 75 düzeyinde olacağı öngörülmektedir. Küresel ve uzun süreli bir etki ile karşı karşıyayız. Ülkemizi bilinen hedeflere taşımak için turizm şirketlerine destek verilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Ekonomimize taze kan pompalayan, sektörümüzün kalbi durumunda olan seyahat acentelerinin, gelecekte de bu işlevini yürütebilmesi ancak ekonomik katkı ve hibe, yardımlarla mümkündür."

Kızıltan, turizm şirketlerinin durumunu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da paylaştıklarını aktardı.

Turizm sektörüne destek çağrısında bulunan Kızıltan, taleplerini şöyle sıraladı: