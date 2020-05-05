FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Turizmde çözüm 'yazlıklar' olacak

Turizmde çözüm 'yazlıklar' olacak

TURİZM HABERLERİ  | 05.05.2020 09:54 | Son Güncelleme

Tur Operatörleri Platformu Dönem Sözcüsü Cem Polatoğlu, yeni tip koronavirüsten sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirterek, virüsün etkileri azalsa da diğerleri gibi tamamen yok olmayacağını, turizmde de çözümün yazlıklar olacağını söyledi.

Turizmde çözüm 'yazlıklar' olacak

Tur Operatörleri Platformu Dönem Sözcüsü Cem Polatoğlu, yeni tip korona virüsten sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirterek, virüsün etkileri azalsa da diğerleri gibi tamamen yok olmayacağını, turizmde de çözümün yazlıklar olacağını söyledi.

Polatoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsten tüm sektörler gibi turizm sektörünün de etkilendiğini belirterek, "Derslerimizi aldık. Tüm dünya, insanlık ve doğa resetlendik. Bodrum'a fok, Haliç'e yunus, Bursa'ya geyikler, ayılar geldi. Her şeye yeni baştan başlıyoruz. Daha hijyen bir yaşam, daha organik tarım, daha sağlıklı besinler, daha temiz bir dünya gerek bize. Elbette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her meslek grubu, yeni dünya düzeninde kendi kurallarını belirleyecek" dedi.

Polatoğlu, 52 bileşeniyle birlikte turizmde neler beklendiğine değinerek şöyle devam etti:

"Bundan böyle şikayet değil çözüm önerileri sunmamız gerekecek. Turistler artık 1000 kişilik otellere değil butik otellere veya villalara talep edecek. Çözüm yazlıklar olacak. Çünkü, Türkiye'de ben dahil yazlıkçılar çok, dünyada olmadığı kadar çok. TÜRSAB ARGE verilerine göre Türkiye'de tam 3,5 milyon yazlık var. İkinci konut bunlar. Ve senede ortalama sadece 30 gün kullanılıyor. Hangi aylarda yazlığınızdasınız? Diyelim Temmuz, Ağustos. Geriye kalan 10 ay için evinizin pazarlamasını, işinde uzman, sertifikalı seyahat acentalarına devredeceksiniz. Eviniz kiralandıkça çok ama çok para kazanacaksınız. Hem de evine, dönemine göre haftada 5 ila 20 bin TL arası. Bu rakam Avrupalı için çok değil. Bir hafta, tüm aile için ödenecek rakam 600 ila 2 bin 500 euro. Yani 5 kişilik aile için günlük kişi başı 15 ila 70 euro."

İspanya, İtalya, Amerika, Fransa ve bu konuda uzman ülkelerde olduğu gibi yazlık evlerin vergilerinin normal vergilerin üzerinde olacağını belirten Polatoğlu, "Böylece hem insanlar 2. konutlarını turizme yönlendirecek hem de belediyeler kışın 40 bin, yazın 1 milyon olan beldelerinde daha iyi hizmet verecekler. Ağırlıklı olarak yabancılara kiralanacak olan bu evler, sertifikalı, dil bilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB teminatlı seyahat acentaları tarafından yurt içi ve dışında pazarlanacak. Yabancılara kısa dönem ev kiralamak isteyen emlakçılar ise TÜRSAB belgesi edinmek zorunda olacaklar" şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 11,4 azaldıTurizm geliri ilk çeyrekte yüzde 11,4 azaldı
Karantina döneminde devletten 25 bin TL'ye varan destekler! İşte tüm destek paketleri...Karantina döneminde devletten 25 bin TL'ye varan destekler! İşte tüm destek paketleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, turizm, tatil,

En Çok Okunan Haberler

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Salgından etkilenen vatandaşa müjde! 10 bin TL kredi imkanı...

Salgından etkilenen vatandaşa müjde! 10 bin TL kredi imkanı...

Benzin ve motorine zam!

Benzin ve motorine zam!

Eğer bu hastalıklara sahipseniz yaş ve prim beklemeden emekli olabilirsiniz!

Eğer bu hastalıklara sahipseniz yaş ve prim beklemeden emekli olabilirsiniz!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Koronavirüs sonrası 60 TL'den 800 TL'ye çıktı

Koronavirüs sonrası 60 TL'den 800 TL'ye çıktı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 11,4 azaldı

Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 11,4 azaldı

Bakan Ersoy'un açıklaması turizmcileri umutlandırdı

Bakan Ersoy'un açıklaması turizmcileri umutlandırdı

Antalya’da hazırlıklar tamam, turizmciler salgının bitmesini bekliyor

Hazırlıklar tamam: Salgının bitmesini bekliyorlar

OECD: Uluslararası turizm ekonomisi yüzde 45-70 daralabilir

OECD: Uluslararası turizm ekonomisi yüzde 45-70 daralabilir

Otellerden koronavirüs dayanışması

Otellerden koronavirüs dayanışması

Bungalovlarda korona önlemli tatil

Bungalovlarda korona önlemli tatil

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.