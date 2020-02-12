Turizmde erken rezervasyonlar 40 milyar dolar hedefini destekliyor

Geçen yılı yaklaşık 52 milyon turist ve 34 milyar 520 milyon dolarlık rekor gelirle kapatan turizm sektöründe, bu yıl gelirin 40 milyar dolara çıkması hedefleniyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Türkiye, 2019'da ağırladığı turist sayısı ve turizm geliriyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bir önceki yıla göre gelirde yüzde 17'lik artış kaydeden sektör, bu yıl da yüzde 15'lik bir büyüme bekliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, AA muhabirine, 2015'te 41 milyon 618 bin turistin ziyaret ettiği Türkiye'nin, turizmden 31 milyar 465 milyon dolar gelir sağladığını, 2016'da turist sayısının 31 milyon 365 bine, gelirin de 22 milyar 107 milyon dolara düştüğünü bildirdi.

2017'yi toparlanma yılı olarak değerlendiren Çorabatır, Türkiye'nin gerek turist sayısında gerekse gelir noktasında bir ivme yakaladığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile özel sektörün iş birliğinde geçen yıl iyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Çorabatır, Türkiye'nin hem turist sayısında hem de gelirde rekor seviyeye ulaştığını söyledi.