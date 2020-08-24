Turizmde yıl sonuna kadar canlılık beklentisi

Yeni normalleşme adımlarının 1 Haziran'dan itibaren atılmasıyla önce iç pazara, ardından dış pazara yönelik turizm sezonu başladı. Uçuşların da başlamasıyla özellikle kıyı bölgelerde yabancı turist hareketliliği yaşanıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AA muhabirine, Türkiye'nin turizmde çok hızlı gelişen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyada ağırladığı turist sayısı bakımından altıncı, gelir noktasında ise 13. ülke olduğunu dile getiren Alpaslan, "8. Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal'ın temellerini attığı turizmde o günlerde milyonun altında ziyaretçi sayısı, milyar doların altında turizm geliri olan bir ülkeden bugün 35 milyar dolar turizm geliri, 50 milyonun üzerinde ziyaretçisi olan ülke haline geldik." dedi.

Sektörün en parlak dönemini geçen yıl geçirdiğini anlatan Alpaslan, 2023 yılı için de dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alma gibi bir hedef belirlendiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmi Türkiye açısından stratejik sektör olarak ilan ettiğini ve bu doğrultuda önemli adımlar atıldığını aktaran Alpaslan, şunları söyledi: