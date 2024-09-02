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Turizmin göz bebeği Antalya'ya turist akını... Yılın ilk 8 ayında 11 milyondan fazla ziyaretçi geldi!

02.09.2024 13:54
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Türkiye'nin önde gelen turizm kenti olan Antalya'ya 2024'ün ilk 8 ayında turist rekoru kırdı. Antalya'ya bu sene 11 milyondan fazla turist gelirken, yabancı turistler arasında zirve Rusya'nın oldu.

Turizmin göz bebeği Antalya'ya turist akını... Yılın ilk 8 ayında 11 milyondan fazla ziyaretçi geldi!

Antalya, Türkiye için önde gelen turizm kentlerinden biri olmaya devam ediyor. Antalya, 2024 yılının ilk 8 ayında ağırlanan 11 milyon 731 bin 937 ziyaretçi ile yeni bir rekora imza attı. İlk 8 ayda kente gelen turist sayısındaki artış oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8,28 oldu.

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Antalya'ya en çok turist gönderen ülke ise Rusya Federasyınu oldu. Yılın ilk 8 ayında en çok ziyaretçi 2 milyon 641 bin 849 ile Rusya Federasyonu'ndan gelirken, Almanya 2 milyon 235 bin 311 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere 1 milyon 109 bin 997 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Kazakistan, Hollanda, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti.

ARTIŞ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, ana pazar ülkelerden gelen ziyaretçi sayısında Rusya Federasyonu'nun yüzde 11, Almanya'nın yüzde 6, İngiltere'nin yüzde 20, Polonya'nın yüzde 20, Kazakistan'ın yüzde 17, Romanya'nın yüzde 23, Ukrayna'nın yüzde 32 ve Slovakya'nın yüzde 13 oranlarında artış göstermesi dikkat çekti.

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İLK SIRADA YERİNİ ALDI

Antalya'ya geçtiğimiz ağustos ayında gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,65 artarak 2 milyon 673 bin 736 oldu. Yeni bir rekora imza atılan Ağustos ayında, Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.

Bu yıl ağustos ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi 601 bin 533 ile Rusya Federasyonu'ndan gelirken Almanya 465 bin 72 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere ise 235 bin 641 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Polonya, Romanya, Kazakistan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Ukrayna ise İngiltere'nin ardından sırasıyla Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler oldu.

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Ağustos ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ana pazar ülkelerden Rusya Federasyonu yüzde 15, İngiltere yüzde 15, Polonya yüzde 11, Romanya yüzde 28, Kazakistan yüzde 14 ve Ukrayna da yüzde 18 oranlarında artış kaydetti.
(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Rusya turist
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