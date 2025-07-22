Türkiye’den dünyaya dijital tanıtım çıkarması! Milyonlar izledi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), 2025 yılı dijital iletişim kampanyası kapsamında büyük bir başarıya imza attı. Ocak ayından bu yana başta Almanya, İngiltere, Rusya, ABD, Fransa, Körfez ülkeleri, Hollanda, Polonya, Çin ve Belçika olmak üzere 60’tan fazla ülkede aktif tanıtım faaliyetleri gerçekleştiren TGA, reklam filmlerini 200’den fazla ülkede yayınlayarak küresel erişimini genişletti.

MİLYONLAR İZLEDİ

Öne çıkan projelerden biri olan “Turkish Riviera” temalı film, dijital platformlarda 828 milyon gösterim ve 430 milyon izlenme sayısına ulaştı. Türk Rivierası’nın turkuaz denizleri, tarihi zenginlikleri ve doğal mirasını vurgulayan bu film; Türkiye'nin sahil destinasyonlarını evrensel bir izleyici kitlesine etkileyici bir görsellikle tanıttı. Antalya Kaleiçi, Fethiye Ölüdeniz, Bodrum Plajları’nın tanıtıldığı Turkish Riviera filmi, YouTube’daki 4K/8K içeriklerle güçlü biçimde vurgulandı.



2025 yılı boyunca bugüne kadar toplamda 26 farklı tanıtım filmi hazırlayan TGA, bu filmleri global dijital platformlarda yayınlayarak toplamda 4,4 milyar gösterim ve 2,2 milyar tıklanma ve izlenme sayısına ulaştı. Böylece Türkiye, dijital turizm tanıtımında küresel rekabette öne çıkan ülkelerden biri haline geldi.



39,3 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Buna ek olarak, “Antalya Gambit” mini dizisi de büyük ilgi gördü. GoTürkiye YouTube kanalında yayınlanan 10 bölümlük seri; Meryem Uzerli’nin Lara, Kaan Urgancıoğlu’nun ise Deniz karakteriyle yer aldığı, Antalya’nın gizemli koylarından tarihi mekanlarına kadar uzanan romantik-gerilim temalı bir yapım olarak öne çıkıyor. Dizinin güçlü hikâyesiyle birlikte Antalya; kültür, sanat, gece hayatı ve doğal güzellikleriyle izleyiciye etkileyici bir şekilde sunuluyor.



Yapım, yalnızca bir tanıtım aracı değil; aynı zamanda Antalya’yı uluslararası izleyici kitlesine yönelik hikâye anlatımının odak noktası haline getiren yaratıcı bir içerik olarak öne çıkıyor. Yayınlandığı ilk 1 ay içinde 39,3 milyon kişiye ulaşarak bu yaklaşımın ne denli etkili olduğunu kanıtladı. Böylece Antalya, yalnızca bir tatil destinasyonu olarak değil, aynı zamanda bir “hikâye markası” olarak da konumlandırıldı.