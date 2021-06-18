Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırıldı

SHGM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Genel Müdürlükçe hazırlanan "ülkelere giriş tablosu"nun bugün itibarıyla güncellendiği belirtildi.
Duyuruda, "Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında seyahat kısıtlaması getirilen "kırmızı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.
Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Ülkelere Giriş Tablosu, 18.06.2021 tarihinde güncellenmiştir.— Sivil Havacılık GM (@SHGM) June 18, 2021
Türkiye’den Fransa’ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırılmıştır. ????https://t.co/N04nl85kV9
Okuyucu Yorumları 0 yorum