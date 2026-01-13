FİNANS

Türkiye’nin turizm gündemi masaya yatırıldı! Bakan Ersoy’dan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da Bankalar Birliği yöneticileriyle bir araya gelerek turizm sektöründeki güncel gelişmeler ve yeni sezona ilişkin beklentiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ezgi Sivritepe

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Bankalar Birliği ile İstanbul'da bir araya gelerek turizm sektörümüzün güncel durumunu ve yeni sezona ilişkin beklentileri değerlendirdik. Sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR YILI GERİDE BIRAKTIK"

Ersoy, yaşanan bölgesel krizlere rağmen turizm sektörünün güçlü bir performans ortaya koyduğuna vurgu yaptığı toplantıda, “Çevremizdeki krizlere rağmen iyi bir yılı geride bıraktık. Bu tablo, sektörümüzün dayanıklılığını ve turizm sektöründe uyguladığımız stratejinin başarısını bir kez daha göstermiştir.” dedi.

Yeni sezona yönelik hazırlıkların da ele alındığı görüşmede, kamu ve özel sektör iş birliği çerçevesinde sektörün sürdürülebilir büyümesini destekleyecek başlıklar değerlendirildi.

