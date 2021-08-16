FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Denetlenen her 100 üründen 6'sı uygunsuz, 1'i güvensiz çıktı

Denetlenen her 100 üründen 6'sı uygunsuz, 1'i güvensiz çıktı

16.08.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 ayrı kuruluşça yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında geçen yıl 187 bin 127 parti ürün denetlenirken, bu ürünlerden 10 bin 480'i uygunsuz, 1335'i ise güvensiz bulundu.

Denetlenen her 100 üründen 6'sı uygunsuz, 1'i güvensiz çıktı

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 ayrı kuruluş tarafından yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında geçen yıl 187 bin 127 parti ürün denetlenirken, bu ürünlerden 10 bin 480'inin uygunsuz, 1335'inin ise güvensiz olduğu tespit edildi.

Bakanlık, genel koordinasyon görevinin yanında tekstil, ayakkabı, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncaklar ve deterjanlar gibi birçok tüketici ürününün denetimini yapıyor.

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerle insan sağlığı ve güvenliğinin korunmasının yanında kurallara uyan üreticilerin haksız rekabete maruz kalması önleniyor.

Bu kapsamda, 2020'de toplam 187 bin 127 parti ürün denetlendi. Bunlardan 10 bin 480'si uygunsuz, 1335'i ise güvensiz bulundu. Güvensiz bulunan partilerin oranı yüzde 5,6 iken uygunsuz bulunanların oranı da yaklaşık yüzde 1 olarak belirlendi.

Geçen yıl en çok denetlenen ürün grupları, gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler, kimyevi ve organik gübreler, biyosidal ürünler, yem ve yem ham maddeleri, elektrikli ekipmanlar, asansörler, hazır beton, petrol ve LPG ürünleri, makineler ve hazır ambalajlama oldu.

Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden biriydi! Dev satış tamamlandı, tam 112 milyon liraTürkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden biriydi! Dev satış tamamlandı, tam 112 milyon lira

Uygunsuz bulunan ürünlerin yüzde 23'ünü, güvensiz bulunan ürünlerin ise yüzde 11'ini ithal ürünler oluşturdu.

"Güvensiz ürüne sıfır tolerans" ilkesiyle gerçekleştirilen denetimlerde güvenli olmadığı tespit edilen ürünler piyasadan toplatılırken, işletmecilere idari yaptırım uygulandı.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER KAMUOYUYLA PAYLAŞILIYOR

Söz konusu ürünler, Bakanlıkça 3 Eylül 2018 tarihinde devreye alınan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla "www.guvensizurun.gov.tr" adresinden kamuoyuyla paylaşılıyor.

GÜBİS'te, piyasa denetim ve gözetimi faaliyetlerinden sorumlu diğer bakanlıkların tespit ettiği güvensiz ürünler de açıklanıyor. Tüketiciler, sistem üzerinden, güvensiz bulunan ürünlerin bilgilerine, fotoğraflarına ve iktisadi işletmecilere ilişkin bilgilere ulaşabiliyor. GÜBİS'i bugüne kadar 2 milyondan fazla tüketicinin ziyaret ettiği, özellikle kadınların ve çocuk sahibi bireylerin sistemi yakından izlediği belirlendi.

Sistemdeki bilgiler, tüketicilerce sosyal medya aracılığıyla da paylaşılabiliyor.

GÜBİS'te, günlük hayatta sıklıkla kullanılan oyuncaklar, kırtasiye ürünleri, kişisel koruyucu donanım kapsamında bulunan maskeler, kozmetik ve cep telefonu gibi ürünlere ilişkin toplam 348 bildirim yer alıyor.

Kaynak: AA

Marketlerde yeni dönem! Tarih verildi, Depozito İade Sistemi geliyorMarketlerde yeni dönem! Tarih verildi, Depozito İade Sistemi geliyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
200 ton su tahliye edildi! Çaresizce selde kaybolan nişanlısını arıyor200 ton su tahliye edildi! Çaresizce selde kaybolan nişanlısını arıyor
Denetimde yakalandı! Yolcuya 4 bin 50 TL ceza Denetimde yakalandı! Yolcuya 4 bin 50 TL ceza
İşte zam pazarlığında son durumİşte zam pazarlığında son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunlar piyasaya çıkmadan neden denetlenmiyor
Vatandaşla paylaşıyoruz derken?.. Vatandaş dün kendisine yapılanı bu gün hatırlamıyor hem vatandaş elinde 11.000 bilmem kaç ürünün yazdığı listeyle mi dolaşacak?Bu halk sağlığına zararlı ürünleri engellemek,toplamak devletin görevi değil mi?

En Çok Okunan Haberler

Tarihe geçen kare! Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Tarihe geçen kare! Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Vicdansız babadan kızına sert tokat! Asansörün camı çatladı

Vicdansız babadan kızına sert tokat! Asansörün camı çatladı

Bakan duyurdu! Hesaplara yatıyor

Bakan duyurdu! Hesaplara yatıyor

İşte zam pazarlığında son durum

İşte zam pazarlığında son durum

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Denetlenen her 100 üründen 6'sı uygunsuz, 1'i güvensiz çıktı

Denetlenen her 100 üründen 6'sı uygunsuz, 1'i güvensiz çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkiye devinden büyük satış!

Türkiye devinden büyük satış!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Marketlerde yeni dönem!

Marketlerde yeni dönem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.