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Türkiye'ye en fazla turist o iki ülkeden geldi! En çok tercih edilen oldu

22.04.2025 11:42
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Türkiye'yi bu yılın ilk iki ayında 4 milyon 343 bin 60 kişi ziyaret ederken, en fazla turist İran'dan geldi. İran'ı, Rusya, ardından da Almanya takip etti. Arkasından ise Bulgaristan ve İngiltere geldi.

Türkiye'ye en fazla turist o iki ülkeden geldi! En çok tercih edilen oldu

Turizm Haftası dolayısıyla AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm istatistiklerinden derlediği verilere göre, Türkiye'ye 2024'te gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı 62 milyon 269 bin 890 oldu. Bu ziyaretçilerin 52 milyon 629 bin 283'ü yabancı, 9 milyon 640 bin 607'si ise "yurt dışı ikametli" vatandaşlardan oluştu.

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Sınır-giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye Ocak 2025'te 2 milyon 171 bin 118, şubat ayında 2 milyon 171 bin 942 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Bu verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artarak 4 milyon 343 bin 60 oldu.

Türkiye bulunduğu coğrafyada turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında geliyor.

Geçen yıl ve 2025'in ilk iki ayında, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı toplam 56 milyon 972 bin 343 olarak tespit edildi.

YILIN İLK İKİ AYINDA EN ÇOK İRAN'DAN TURİST GELDİ

Türkiye'ye ocak ve şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke 463 bin 865 kişi ile İran oldu. İran'ı 371 bin 344 kişi ile Rusya, 330 bin 70 kişi ile Almanya takip etti. Almanya'yı sırasıyla Bulgaristan ve İngiltere izledi.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Edirne, Antalya, Artvin ve Hakkari takip etti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Turizm turist
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