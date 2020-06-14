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Ukraynalı turistlerin ilk tercihi yine Türkiye! Temmuzdan itibaren geliyorlar

TURİZM HABERLERİ  | 14.06.2020 14:01 | Son Güncelleme

Türkiye ile Ukrayna tarifeli uçak seferlerini ve turistik seyahatleri 1 Temmuzda başlatmaya hazırlanırken, koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesinde girilen turizm sezonunda Ukraynalı turistlerin en fazla ilgi gösterdikleri ülkelerin başında yine Türkiye geliyor.

Ukraynalı turistlerin ilk tercihi yine Türkiye! Temmuzdan itibaren geliyorlar

Ukrayna Turizm Sektörünün Liderleri Birliği Başkanı, Tez Tour Ukrayna Genel Müdür Yardımcısı Oleksandr Novikovskiy, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sahillerini ve Türkiye'nin misafirperverliğini çok özledik. Şu ana kadar Ukrayna'da yapılan yurt dışı tur rezervasyonlarında Türkiye yine ilk sırada dedi.

TUR SATIŞLARI YÜZDE 90'DAN FAZLA AZALDI

Ukrayna'da yurt dışına tur paketi satışlarının, koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 90'dan fazla azaldığını belirten Novikovskiy, Türkiye'nin turistleri kabul etmeye hazır olduğu yönündeki haberlerin ardından turistler tur şirketlerine daha sık başvurmaya başladı. Tez Tour olarak haftada 150-200 rezervasyon yapıyoruz. Tabii eskiye kıyasla çok büyük düşük var. Salgın öncesinde yaz sezonunda günde 700 ila 1000 arasında rezervasyon oluyordu dedi. Novikovskiy, sezonun tamamında ise turizm sektörünün iş hacminde yaklaşık yüzde 50 düşüş beklendiğini söyledi.

14 GÜN KARANTİNA ZORUNLULUĞU TURİSTLER İÇİN CAYDIRICI

Charter uçuşlarının başlamasıyla ve karantina uygulamalarının hafifletilmesiyle birlikte rezervasyonların giderek artacağını tahmin eden Ukraynalı turizmci, Turistlerin ülkelerine döndüklerinde 14 gün gözlem altında kalmak zorunda olmaları, yurt dışına tatile giden kişilerin sayısının artmasının önünü tıkayan başlıca nedenlerden biri olabilir. Bu uygulamanın iptal edilmesi halinde Türkiye'ye çok daha fazla turist gönderebiliriz diye konuştu.

HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİN DEVAMI AVANTAJ

Türkiye'deki otellerde her şey dahil sisteminin kaldırılabileceğine dair çıkan haberlerin Ukraynalı turistler arasında tedirginliğe yol açtığını belirten Novikovskiy, Bu sistemin devam edeceğini, fakat her otelde güvenlik önlemlerinin artırılacağını görüyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Bunun da Türkiye'ye tatile giden turist sayısına olumlu yansıyacağını düşünüyorum dedi.

"TÜRKİYEYİ ÇOK ÖZLEDİK"

DHA mikrofonlarına konuşan Ukrayna vatandaşları ise Türkiyeyi çok özlediklerini, 1 Temmuzda uçuşların başlamasının ardından Türk sahillerinde tatil yapmak için sabırsızlandıklarını söyledi. Ailece her yaz Türkiye'ye tatile gittiklerini belirten Olga Belokon, Sınırların açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye bizim en içten karşılandığımız ülke. Türkler çok samimi insanlar. Her zaman güler yüzlüler, yardıma hazırlar diyerek duygularını dile getirdi.

"BU YAZ DA TÜRKİYE’YE GİDECEĞİZ"

Bu yaz da Türkiye'de tatil yapmaya hazırlandıklarını söyleyen Belokon, Gideceğimiz otele karar veriyoruz. Fethiyeyi, Kuşadası'nı, Belek'i, Kemer'i çok seviyoruz. Bu yıl da herhalde yeniden Kuşadası'na gideceğiz. Özellikle çocuklarla birlikte tatil yapmak için Türkiye'den daha iyi bir yer yok diye konuştu.

TÜRKLER ÇOK YARDIMSEVER İNSANLAR

Daha önce Side ve Ankara'ya gittiğini ve hayran kaldığını söyleyen Mariya Retunno ise Türkiyeyi çok seviyorum. Türk insanı çok iyi. Her zaman yardım etmeye hazırlar. Türkiye'nin denizi çok güzel. Bu yıl da Türkiye'ye tatile gidebilirim dedi. Bodrumda tatil yaptığını belirten Anastasiya Suhanova, Türkiye'ye hayran kaldım. Denizi çok temiz, şehir çok güzel. Türkler mükemmel insanlar. Bu yaz Türkiye'de tatil yapmayı planlıyorum dedi. Antalya, Alanya ve Bodrumda tatil yaptığını söyleyen Olga isimli Ukraynalı ise Türkler çok nazik, misafirperver insanlar. Türk mutfağını çok seviyorum diyerek hayranlığını dile getirdi.

2019'DA UKRAYNALI TURİST SAYISI 1,5 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin verilerine göre, Türkiyeyi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısı 2019 yılında bir önceki seneye göre yüzde 12 artışla 1 milyon 560 bine yükseldi.

(DHA)

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