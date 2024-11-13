'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm! Turlar düzenleniyor, pozlar veriliyor

Son dönemde kan donduran bir akım başladı; karanlık turizm. Bu akımda aktif savaş bölgelerine turlar düzenleniyor, ünlüler, fenomenler yıkılmış binaların önünde poz veriyor. Karanlık turizmin gittikçe ünlenme sebebi ise savaş bölgelerindeki destinasyonların romantize edildiği belgesel, film ve televizyon programlarının artması olarak görülüyor. İşte detaylar...

"KAN DONDURAN BİR AKIM: KARANLIK TURİZM"

Habertürk'te yer alan haberde; gazeteci Mesut Yar "Allah'ım fikir dağıtırken bu arkadaşlar tam neredeydi acaba diye bir soruyla başlıyorum. Bakın dünyanın birden fazla bölgesi aktif olarak yıkıcı çatışmaların yani savaşların etkisi altında mı altında. Bu alanlar şimdilerde kan donduran bir akımla gündeme geliyor; karanlık turizm. Her geçen gün ilginin arttığı bu pazarla birlikte Gazze ve Ukrayna gibi savaş bölgelerine turistik turlar düzenleniyor. Utanma yok, korku da yok. Ben sizin hazzını ve yaptığınız turizme..." ifadelerini kullandı.

AKTİF SAVAŞ ALANLARI KARANLIK TURİZM MEKANLARINA DÖNÜŞTÜ

Habere göre; savaş bölgeleri karanlık turizm adı altında turistik mekanlara dönüştü. Üstelik ağır bombardıman altındaki Ukrayna ve İsrail'in Gazze sınırı da bu bölgeler arasında. Trajik olayların ve felaketlerin korkunç izlerini taşıyan bölgeleri ziyaret etmek yeni bir durum değil.

Auschwitz toplama kampı ya da Çernobil nükleer santrali gibi bölgelere düzenlenen ziyaretlerle insanların yas tutması hedefleniyor. Fakat bugünlerde yayılan bir akım kan donduruyor. Nedeni aktif savaş alanlarının da karanlık turizm mekanlarına dönüştürülmesi.

YIKILMIŞ EVLERİN ÖNÜNDE POZ VERİYORLAR

Ünlüler, siyasetçiler ve fenomenler İsrail gezilerini Gazze sınırı yakınındaki harap olmuş bölgeleri ziyaret etmeden tamamlamıyor. Elon Musk, Ivanka Trump, Jerry Seinfeld, Michael Douglas yıkılmış evlerin önünde poz veren ünlülerden bazıları.

TELEFONLARINA ALARM UYGULAMASI YÜKLEMELERİ ÖNERİLİYOR

Ukrayna da karanlık turizmin bir parçası. Tahrip olmuş askeri teçhizat ve füze saldırılarından geriye kalanları içeren bir Kiev turu da var. Ukrayna'ya seyahat eden turistlerin telefonlarına alarm uygulaması yüklemeleri öneriliyor.

KARANLIK TURİZMİN ÜNLENME SEBEBİ

Karanlık turizmin gittikçe ünlenme sebebinin ise savaş bölgelerindeki destinasyonların romantize edildiği belgesel, film ve televizyon programlarının artması olduğu ifade ediliyor.