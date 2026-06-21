FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Villa turizmi büyüyor: Her bütçeye uygun seçenekler sunuluyor

Kaş ve Kalkan'da villa tatiline ilgi sürüyor. Haftalık kiralar 50 bin TL'den başlayıp 500 bin TL'ye kadar çıkarken, fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20 arttı.

Villa turizmi büyüyor: Her bütçeye uygun seçenekler sunuluyor

Antalya'nın Kaş ilçesi ile Kalkan Mahallesi, sunduğu eşsiz manzara ve mahremiyet odaklı konaklama imkanları sayesinde her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bölgedeki villalarda konaklama ücretleri geçen yıla kıyasla yüzde 20 artış gösterirken, haftalık kiralama bedelleri villanın bulunduğu konum, kapasitesi ve sunduğu olanaklara bağlı olarak 50 bin TL ile 500 bin TL arasında değişiyor.

Villa turizmi büyüyor: Her bütçeye uygun seçenekler sunuluyor 1

Turizmde son yılların yükselen trendlerinden biri olan villa tatili, her geçen sezon daha fazla ilgi görüyor. Kaş ve Kalkan'da bulunan binlerce villa, hem Türkiye'den hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerin tercihleri arasında yer alıyor. Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra özellikle İngiltere başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen turistler de bölgeye yoğun ilgi gösteriyor.

Villa turizmi büyüyor: Her bütçeye uygun seçenekler sunuluyor 2

Okulların ara tatil ve yaz tatili dönemlerinde ailelerin öncelikli tercihi olan villalar, yılın diğer dönemlerinde arkadaş grupları ve genç çiftler tarafından rağbet görüyor. Manzara avantajı ve sunduğu özel tatil ortamı nedeniyle balayı çiftlerinin de ilgi gösterdiği villalarda haftalık kiralama ücretleri, özelliklerine göre 50 bin TL'den başlayarak 500 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Villa turizmi büyüyor: Her bütçeye uygun seçenekler sunuluyor 3

HER BÜTÇEYE UYGUN SEÇENEKLER

Sektör temsilcisi Hüseyin Gençer, Kaş'ta farklı bütçelere hitap eden villa seçeneklerinin bulunduğunu belirterek, "Haftalık villa kiralama fiyatları yaklaşık 50 bin TL'den başlayıp 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Fiyatlar, villanın deniz manzarası, lüks seviyesi, kapasitesi ve bulunduğu konuma göre değişiklik gösteriyor. Her villanın kendi fiyat politikası bulunuyor. Ancak genel olarak başlangıç fiyatları 50 bin TL seviyesinde. Villa turizmi açısından baktığımızda her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. Ayrıca fiyatların geçen yıla göre çok yüksek oranlarda arttığını düşünmüyoruz. Ortalama yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Bu oran, Türkiye'deki genel enflasyonun altında kalıyor" dedi.

Villa turizmi büyüyor: Her bütçeye uygun seçenekler sunuluyor 4

'İZOLE VE ÖZEL TATİL DENEYİMİ TERCİH EDİLİYOR'

Talebin hem iç pazarda hem de uluslararası alanda artış gösterdiğini ifade eden Gençer, "Kalkan ve Kaş özelinde, iç pazarda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarının bölgeyi yoğun şekilde tercih ettiğini görüyoruz. Dış pazarda ise İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'dan gelen turistler öne çıkıyor. Okulların tatil olduğu dönemlerde ve ara tatillerde ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Diğer dönemlerde ise genç çiftler ve arkadaş grupları, villaları daha fazla tercih ediyor. Villa tatilinin en önemli avantajlarından biri, misafirlere kendilerine ait özel ve bağımsız bir yaşam alanı sunmasıdır. Yeni nesil tatil anlayışında insanlar, havuzlarını ve yaşam alanlarını yalnızca kendilerinin kullanabildiği, daha izole ve özel bir tatil deneyimi tercih ediyor. Bu nedenle villa turizmi sektörü her geçen yıl büyümeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Villa turizmi büyüyor: Her bütçeye uygun seçenekler sunuluyor 5

Villa turizmi büyüyor: Her bütçeye uygun seçenekler sunuluyor 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç sahipleri için yeni dönem başlıyor: Tarihi değişiklikAraç sahipleri için yeni dönem başlıyor: Tarihi değişiklik
Fiyatı on binlerce lirayı bulunca ona yöneldiler: Talep patladıFiyatı on binlerce lirayı bulunca ona yöneldiler: Talep patladı

Anahtar Kelimeler:
kalkan kaş tatil konaklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

Tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.