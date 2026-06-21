Villa turizmi büyüyor: Her bütçeye uygun seçenekler sunuluyor

Antalya'nın Kaş ilçesi ile Kalkan Mahallesi, sunduğu eşsiz manzara ve mahremiyet odaklı konaklama imkanları sayesinde her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bölgedeki villalarda konaklama ücretleri geçen yıla kıyasla yüzde 20 artış gösterirken, haftalık kiralama bedelleri villanın bulunduğu konum, kapasitesi ve sunduğu olanaklara bağlı olarak 50 bin TL ile 500 bin TL arasında değişiyor.

Turizmde son yılların yükselen trendlerinden biri olan villa tatili, her geçen sezon daha fazla ilgi görüyor. Kaş ve Kalkan'da bulunan binlerce villa, hem Türkiye'den hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerin tercihleri arasında yer alıyor. Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra özellikle İngiltere başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen turistler de bölgeye yoğun ilgi gösteriyor.

Okulların ara tatil ve yaz tatili dönemlerinde ailelerin öncelikli tercihi olan villalar, yılın diğer dönemlerinde arkadaş grupları ve genç çiftler tarafından rağbet görüyor. Manzara avantajı ve sunduğu özel tatil ortamı nedeniyle balayı çiftlerinin de ilgi gösterdiği villalarda haftalık kiralama ücretleri, özelliklerine göre 50 bin TL'den başlayarak 500 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

HER BÜTÇEYE UYGUN SEÇENEKLER

Sektör temsilcisi Hüseyin Gençer, Kaş'ta farklı bütçelere hitap eden villa seçeneklerinin bulunduğunu belirterek, "Haftalık villa kiralama fiyatları yaklaşık 50 bin TL'den başlayıp 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Fiyatlar, villanın deniz manzarası, lüks seviyesi, kapasitesi ve bulunduğu konuma göre değişiklik gösteriyor. Her villanın kendi fiyat politikası bulunuyor. Ancak genel olarak başlangıç fiyatları 50 bin TL seviyesinde. Villa turizmi açısından baktığımızda her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. Ayrıca fiyatların geçen yıla göre çok yüksek oranlarda arttığını düşünmüyoruz. Ortalama yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Bu oran, Türkiye'deki genel enflasyonun altında kalıyor" dedi.

'İZOLE VE ÖZEL TATİL DENEYİMİ TERCİH EDİLİYOR'

Talebin hem iç pazarda hem de uluslararası alanda artış gösterdiğini ifade eden Gençer, "Kalkan ve Kaş özelinde, iç pazarda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarının bölgeyi yoğun şekilde tercih ettiğini görüyoruz. Dış pazarda ise İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'dan gelen turistler öne çıkıyor. Okulların tatil olduğu dönemlerde ve ara tatillerde ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Diğer dönemlerde ise genç çiftler ve arkadaş grupları, villaları daha fazla tercih ediyor. Villa tatilinin en önemli avantajlarından biri, misafirlere kendilerine ait özel ve bağımsız bir yaşam alanı sunmasıdır. Yeni nesil tatil anlayışında insanlar, havuzlarını ve yaşam alanlarını yalnızca kendilerinin kullanabildiği, daha izole ve özel bir tatil deneyimi tercih ediyor. Bu nedenle villa turizmi sektörü her geçen yıl büyümeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır