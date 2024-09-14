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Yaptıkları zamlarla onları bile kaçırdılar! Şimdi de ‘Orta Doğulu turist bile gelmiyor’ diye isyandalar: En yoğun zamanda bile hepsi boş kaldı

14.09.2024 10:36
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Turizmdeki yaşanan fahiş fiyatlar Orta Doğulu turisti bile kaçırdı. Fiyatlardaki pahalılık nedeniyle onlar da rotasını başka ülkelere çevirince turizmciler isyan etti. En yoğun sezonda bile sadece yüzde 60 doluluk oranına ulaştıklarının altını çizen turizmciler şimdi Orta Doğulu turisti geri kazanmanın yollarını arıyor.

Yaptıkları zamlarla onları bile kaçırdılar! Şimdi de ‘Orta Doğulu turist bile gelmiyor’ diye isyandalar: En yoğun zamanda bile hepsi boş kaldı

Doğu Karadeniz Bölgesine Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında bu yıl belirgin bir azalma olduğu bunda da bölgedeki turistik tesislerin yüksek fiyat politikasının etkili olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz Bölgesi'ne gele turistlerin farklı ülkelere yöneldiğini söyledi.

Bölgeye gelen turistlerin zaman zaman yüksek fiyatlardan şikâyetçi olduklarını belirten Kantarcı, “Bu yıl münferit, benzer şikâyetler oldu ancak geçen yılki gibi olmadı. Geçen sene özellikle Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) sezon başı ve sonunda çok ciddi yoğun denetimleri vardı, belediyelerinde bazı uygulamaları vardı. Az sayıda olsa bile kapama uygulamaları vardı. Bu sene başında da TESOB hem tarife hem de diğer denetimlere başlamıştı. Dolayısıyla bu yıl geçtiğimiz yıllardaki kadar fazla şikâyet gelmedi. Yılın 365 günü yedi yirmi dört denetim ve kontrol mekanizması mutlaka işlemesi gerekiyor. Otokontrol sistemi olması gerekiyor. Esnaf esnafı şikâyet etme değil yarın öbür günü diğer esnafın kendisinin ve şehrin bir kaybı olmaması için her gördüğü yanlışı anında ilgililere iletmesi gerekiyor” dedi.

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TURİSTLER BAŞKA ÜLKELERİ TERCİH ETTİ

Özellikle Körfez ülkelerinden bölgeye gelen turistlerin başka ülkelere kaydığını hatırlatan Kantarcı, “Başka ülkelere kayma var. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle geçtiğimiz kış döneminde 6 Orta Doğu ülkesine vize kaldırılmıştı. Biz vizeyi kaldırdıktan 15 gün sonra İngiltere 4 tane Orta Doğu ülkesine kaldırdı. Bir ay geçmedi Bosna Hersek kaldırdı. Bugün Rusya birçok ülke vize uygulamıyor. Soçi'ye bile direkt uçuşlar başlamış durumda. Azerbaycan, Bakü'ye yönelik gidişler var kayışlar olabilir bu normaldir. Ailenizle beraber bir bölgeye bir kez iki kez gidebilirsiniz. Orta Doğu'daki aileler üç, dört, beş defa geliyorlar bazıları yatırım yapıyor. Ticaret yapanlar ortaklık yapanlar var. Ancak belli bir zamandan sonra kendi hesaplarına göre bir pahalılık söz konusu ise ya da ziyaret etmiş oldukları ülkede kendilerince bazı sorunlar yaşamışlarsa birkaç yıllığına da olsa başka bir ülkeye gidebilmeleri normal. Önemli olan bizim doğru tespitlerle gerçekçi rakamlarla, istatistiklerle ciddi değerlendirmeleri yapıp bundan sonra yıllar için kayıpların olmaması ve var olan kayıpların geri kazanılması için doğru aksiyonları almamız gerekiyor” diye konuştu.

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EN YÜKSEK SEZONDA BİLE BOŞ KALDI

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de bu sezon ciddi kayıplar olduğunu dile getiren Kantarcı, “Uzungöl'de de çok azalma var. Uzungöl Orta Doğulu turistler için çok önemli bir destinasyon. Bütün Doğu Karadeniz'in marka değerlerinden en önde olanı Uzungöl. Uzungöl'de ciddi kayıplar var. Bu Trabzon özellinde de var. Bu yıl özellikle beş yıldızlı, dört yıldızlı otellerin ortalamaları yoğun zamanda bile yüzde 60'ın üzerine çıkamadı. Artan konaklama tesislerinin sayısı da önemli. En azından yüzde 70'leri bulması gerekiyordu. 20 Temmuz-20 Ağustos döneminde önceki yıllarda en yüksek doluluk oranı bu tarihler arasındaydı” şeklinde konuştu.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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turist
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