Yerli turiste uygun tatil paketi hazırlığı

Global bir krize dönüşen koronavirüs salgınının Türkiye turizm sektörüne etkileri ve sektörün beklentileri hakkında açıklamalarda bulunan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, koronavirüs salgınından en çok etkilenenlerin seyahat ve turizm sektörleri olduğuna dikkat çekti. Rezervasyonların bıçak gibi kesildiğini ve ardından iptallerin başladığını söyleyen Bağlıkaya, "Sektör şu anda kasım, aralık, ocak, şubat aylarında yapılan tüm ön rezervasyonlarını kaybediyor. İptaller ardı ardına gelirken, yeni rezervasyon hiç gelmiyor" dedi.

"REZERVASYONLARI ERTELEYİN"

Türkiye'ye seyahate gelmek isteyenlere 'rezervasyonlarınızı iptal etmeyin, erteleyin, ileri bir tarihe öteleyin' yönünde telkinlerde bulunulduğunu belirten Bağlıkaya, "Ancak yurt dışından gelen yeni rezervasyon hiç yok. Yurt içinde de seyahat acenteleri çok zor durumda. Şu anda rezervasyon yapmış, tatil satın almış insanların paralarını geri talep ettiği yerler seyahat acenteleri. Acente, parayı alıp cebine koymuyor. Otel, uçak ve diğer servis hizmetleri ödeniyor. Para adreslere dağıtılmış durumda. Seyahat acentesi parayı ödemiyor gibi görünüyor ama para nasıl ödenecek? Tüketici hakları düzenlenirken aslında acentenin ve diğer paydaşların ilişkilerinin de düzenlenmiş olması lazım" diye konuştu.