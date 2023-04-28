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Yılın ilk çeyreğinde büyük fark! Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi rakamları açıklandı: '2022' detayı dikkat çekti

28.04.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 2023 yılında turizmde önemli bir gelişme kaydedildi. Yılın ilk çeyreğinde, 2022'nin aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi ağırlama oranında yüzde 26,71 artış gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde büyük fark! Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi rakamları açıklandı: '2022' detayı dikkat çekti

Türkiye 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,71 artış ile 6 milyon 212 bin 109 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

(İHA)

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