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Yozgat'ta gece de onu görmeye gidiyorlar: İlçede karşılaşınca şaşırdılar

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Basilica Therma Roma Hamamı, yenilenen ışıklandırması ve misafirlerin vakit geçirebileceği kafesiyle akşamları da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yozgat'ta gece de onu görmeye gidiyorlar: İlçede karşılaşınca şaşırdılar

"Kral Kızı" termal Roma Hamamı akşamları da ziyaretçilerini ağırlıyor! UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi hamam, Roma döneminden günümüze ulaşan mimari yapısı ve yaklaşık 50 derece sıcaklıktaki termal suyuyla dikkati çekiyor.

Yozgat ta gece de onu görmeye gidiyorlar: İlçede karşılaşınca şaşırdılar 1

Rivayete göre, Roma döneminde Kayseri'de yaşayan kralın hastalanan kızının buradaki termal suyla sağlığına kavuşmasının ardından "Kral Kızı" adıyla anılmaya başlanan tarihi yapı, ilçenin önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Yozgat ta gece de onu görmeye gidiyorlar: İlçede karşılaşınca şaşırdılar 2

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yozgat Valiliğinin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında Roma Hamamı'nın yanında bulunan kafelerin işletmesi Sarıkaya Belediyesince devralındı.

Yozgat ta gece de onu görmeye gidiyorlar: İlçede karşılaşınca şaşırdılar 3

AKŞAM SAATLERİNDE DE ZİYARET EDİLEBİLİR HALE GELDİ

Roma Hamamı'nda yapılan ilave ışıklandırma çalışmalarıyla tarihi yapı, akşam saatlerinde de ziyaret edilebilir hale getirildi.

Yozgat ta gece de onu görmeye gidiyorlar: İlçede karşılaşınca şaşırdılar 4

2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Roma Hamamı'nın kalıcı listeye girmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken, tarihi yapının çevresinde de çeşitli düzenlemeler yapılıyor.

Yozgat ta gece de onu görmeye gidiyorlar: İlçede karşılaşınca şaşırdılar 5

Bu kapsamda Roma Hamamı'nın ön tarafında ziyaretçilerin alışveriş yapabileceği ve ilçeye özgü hediyelik ürünlere ulaşabileceği bir alışveriş merkezinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yozgat ta gece de onu görmeye gidiyorlar: İlçede karşılaşınca şaşırdılar 6

İlçedeki Marangoz Caddesi'nde de cephe giydirme çalışmaları devam ediyor.

Yozgat ta gece de onu görmeye gidiyorlar: İlçede karşılaşınca şaşırdılar 7

Adana'dan gelerek Roma Hamamı'nı ziyaret eden Mustafa Savran, AA muhabirine, hamamın gece ambiyansını ve ışıklandırmasını beğendiğini söyledi.

Yozgat ta gece de onu görmeye gidiyorlar: İlçede karşılaşınca şaşırdılar 8

"SARIKAYA'DA BÖYLE BİR ŞEY OLMASINI UMMUYORDUK AMA ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ"

Savran, ilçede böyle bir yerle karşılaştığı için şaşırdığını belirterek, "Buraya geldiğimizde Roma Hamamı'nın olduğunu öğrendik. Çay bahçesi yapılmış. Çok güzel bir hizmet sağlamışlar. Çayımızı içtik. Manzara çok güzel. Tarihi eserlerle de iç içe olması iyi. Sarıkaya'da böyle bir şey olmasını ummuyorduk ama çok hoşumuza gitti. Güzel bir ortam var. Özellikle gece ambiyansı güzel. Gündüz de ayrı bir havası var." diye konuştu.

Yozgat ta gece de onu görmeye gidiyorlar: İlçede karşılaşınca şaşırdılar 9

İlçede avukatlık yapan Akın Çiftçi ise gece ışıklandırması ve kafenin açılmasının ardından arkadaşları ve misafirleriyle burada vakit geçirebildiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yozgat ta gece de onu görmeye gidiyorlar: İlçede karşılaşınca şaşırdılar 10

Almanya'nın Bochum kentinden memleketine gelen gurbetçi Mustafa Dalkıran da bölgeyi çok beğendiğini dile getirerek, "Mükemmel bir yer. Yaklaşık 2 bin yıllık tarihi eserin ülkemizde bulunması gurur verici. Tarihi eserlere ilgim var, belgeselleri de sık sık izlerim. Burası da gerçekten güzel olmuş. Özellikle ışıklandırması ve suyun oluşturduğu görüntü insana huzur veriyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat hamam
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