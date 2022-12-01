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Varlık / Yükümlülük İlkesi nedir?

28.11.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para piyasalarında kullanılan bazı terimler ve ifadeler bulunur. Varlık ya da yükümlülük de bu ifadeler arasında yer alır. Yükümlülük ilkesi ile birlikte anılır. Yurt dışındaki yerleşik olan firmalara, özel ya da tüzel kişilere karşı olan bütün borçların ve alacakların stoklar için brüt olan varlık ve yükümlülükler olarak ve akımlar için tüm kategorilerin netleştirerek gösterilmesi anlamına gelir.

Varlık / Yükümlülük İlkesi nedir?

Varlık ya da Yükümlülük İlkesi "Asset" ve "Liability Principle" olarak da bilinir. Ekonomik Varlık İlkesi, bir kurumun finans işlemlerini ve bu işlemlerin sahiplerini birbirinden ayırır. Sahip olan tarafın şirketteki borçlardan ve zararlardan sorumlu tutulmasını engeller.

Varlık İlkesi nedir?

Yurt dışında yerleşik olan bulunan firmalar, özel ve tüzel kişiler, iş sahipleri sahip oldukları tüm borçları ve alacakları stoklar için brüt varlıklar ve yükümlülükler olarak netleştirir. Bu yükümlülüklerin ve akımların ayrı ayrı kategorilerde gösterilmesi Varlık ve Yükümlülük İlkesi olarak adlandırılır.

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