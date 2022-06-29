Volatilite nedir? Borsada volatilite ne demek?

Volatilite hangi borsada olursa olsun, tüm yatırımcıların enstrümaların geleceğini tahmin etmesinde büyük rol oynamaktadır. Özellikle borsalarda yeni yatırım yapmaya başlayan yatırımcıların ilgisini çeken volatilite nedir?

Volatilite Nedir?

Volatilite, finansal piyasalardaki belirli bir enstrümanın, belirli bir dönemde yaşadığı kur oynaklığıdır. Standart sapma ile ölçülür. Enstrümanın yön belirsizliğinin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Volatilite hemen her finansal piyasada bulunur. Beş farklı şekilde karşımıza çıkar. Volatilite türleri ise aşağıdaki gibidir:

Fiyat dalgalanması: Enstrümanın arz ve talebinde oluşan güçlü bir dalgalanma sonucunda fiyatta artış ve azalışlar meydana gelmektedir. Enstrümanın fiyatında oluşan agresif ve ani dalgalanma volatilitenin bir türüdür.

Hisse senetleri: Hisse senetleri çok kırılgan enstrümanlardır. Gelişen pek çok sebepten etkilenirler. Bu sebepten dolayı riskli enstrüman kategorisinde yer alır.

Tarihsel volatilite: Bir yatırım enstrümanının son bir yıldaki değişiklik miktarına tarihsel volatilite denir. Volatiliteyi anlamak için ilgili enstrümanın geçen yılki fiyatının değişim oranı ile bu yılki fiyatının değişim oranına bakılır.

Zımni volatilite: Yatırımcının sahip olduğu enstrümanın gelecekte sahip olabileceğini düşündüğü oynayan seviyesine denir.

Volatilite ile ilgili bir diğer terim de volatilite endeksidir. Volatilite endeksi, VIX ile tanımlanmaktadır. İlgili piyasalarda gelişen korku endeksi olarak tanımlanır. İlk olarak 1993 yılında hesaplanmaya başlanmıştır.

