FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. v
  4. Volatilite nedir? Borsada volatilite ne demek?

Volatilite nedir? Borsada volatilite ne demek?

28.06.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volatilite, her borsada var olan veya var olabilecek bir durumdur. Borsada herhangi bir enstrümana yatırım yaparken karar vermeyi sağlayan volatilite nedir? Borsada volatilite ne anlama gelir?

Volatilite nedir? Borsada volatilite ne demek?

Volatilite hangi borsada olursa olsun, tüm yatırımcıların enstrümaların geleceğini tahmin etmesinde büyük rol oynamaktadır. Özellikle borsalarda yeni yatırım yapmaya başlayan yatırımcıların ilgisini çeken volatilite nedir?

Volatilite Nedir?

Volatilite, finansal piyasalardaki belirli bir enstrümanın, belirli bir dönemde yaşadığı kur oynaklığıdır. Standart sapma ile ölçülür. Enstrümanın yön belirsizliğinin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Volatilite hemen her finansal piyasada bulunur. Beş farklı şekilde karşımıza çıkar. Volatilite türleri ise aşağıdaki gibidir:

Fiyat dalgalanması: Enstrümanın arz ve talebinde oluşan güçlü bir dalgalanma sonucunda fiyatta artış ve azalışlar meydana gelmektedir. Enstrümanın fiyatında oluşan agresif ve ani dalgalanma volatilitenin bir türüdür.

Hisse senetleri: Hisse senetleri çok kırılgan enstrümanlardır. Gelişen pek çok sebepten etkilenirler. Bu sebepten dolayı riskli enstrüman kategorisinde yer alır.

Tarihsel volatilite: Bir yatırım enstrümanının son bir yıldaki değişiklik miktarına tarihsel volatilite denir. Volatiliteyi anlamak için ilgili enstrümanın geçen yılki fiyatının değişim oranı ile bu yılki fiyatının değişim oranına bakılır.

Zımni volatilite: Yatırımcının sahip olduğu enstrümanın gelecekte sahip olabileceğini düşündüğü oynayan seviyesine denir.

Volatilite ile ilgili bir diğer terim de volatilite endeksidir. Volatilite endeksi, VIX ile tanımlanmaktadır. İlgili piyasalarda gelişen korku endeksi olarak tanımlanır. İlk olarak 1993 yılında hesaplanmaya başlanmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilden bir kötü haber daha geldi! Fiyatlar daha da...Otomobilden bir kötü haber daha geldi! Fiyatlar daha da...
Bankada parası olanlar dikkat! Yeni karar alındıBankada parası olanlar dikkat! Yeni karar alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

NATO zirvesine damga vuran olay! Erdoğan'a böyle seslendi

NATO zirvesine damga vuran olay! Erdoğan'a böyle seslendi

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"

Asgari ücrette iki konuda mutabakat sağlandı

Asgari ücrette iki konuda mutabakat sağlandı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Rakamı gören vatandaşlar kuyumculara akın etti

Rakamı gören vatandaşlar kuyumculara akın etti

Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama

Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.