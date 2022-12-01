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Yapısal bankacılık reformları nedir?

28.11.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı ürünleri ya da hizmetleri tek bir çatı altında veren evrensel bir bankacılık modelinin yol açtığı sorunlar, krizle birlikte ortaya çıkabilir. Bu sebeple gündeme gelen ve de temel olarak bankaların riski olan ya da karışık işlemlerini yürütmekle yükümlü bölümlerin ayrı ayrı tüzel kişilikler altında toplanmasını öngören reformlar yapısal bankacılık reformları olarak adlandırılır.

Yapısal bankacılık reformları nedir?

Herhangi bir sistemi iyileştirmek, o sistemin daha verimli olarak çalışmasını sağlamak ya da olası krizlere karşı o sistemi daha dayanıklı hâle getirmek amacı ile yeniden yapılandırılması yapısal reform olarak adlandırılır. Her sektör için geçerli bir durumdur. Bankacılık alanında gerçekleştirilen bu yapılandırma işlemleri de yapısal bankacılık reformları olarak bilinir.

Yapısal bankacılık reformları nedir?

Bankalardaki riskli ve karışık olan işlemleri yürüten bölümleri ayrı bir tüzel kişilik altında toplanması öngörülür. Bu öngörüyü gerçekleştiren reformlar yapısal bankacılık reformlarıdır. Farklı ürünleri ve farklı türdeki hizmetleri tek bir başlık altında toplayarak sunan evrensel bankacılık modeli bazı sorunlara ve krizlere yol açar. Oluşan krizler ve sorunlarla birlikte gündeme gelen bu reformlar yeniden yapılandırma yöntemi ile iyileştirme amaçlar.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık

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