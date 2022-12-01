Herhangi bir sistemi iyileştirmek, o sistemin daha verimli olarak çalışmasını sağlamak ya da olası krizlere karşı o sistemi daha dayanıklı hâle getirmek amacı ile yeniden yapılandırılması yapısal reform olarak adlandırılır. Her sektör için geçerli bir durumdur. Bankacılık alanında gerçekleştirilen bu yapılandırma işlemleri de yapısal bankacılık reformları olarak bilinir.

Yapısal bankacılık reformları nedir?

Bankalardaki riskli ve karışık olan işlemleri yürüten bölümleri ayrı bir tüzel kişilik altında toplanması öngörülür. Bu öngörüyü gerçekleştiren reformlar yapısal bankacılık reformlarıdır. Farklı ürünleri ve farklı türdeki hizmetleri tek bir başlık altında toplayarak sunan evrensel bankacılık modeli bazı sorunlara ve krizlere yol açar. Oluşan krizler ve sorunlarla birlikte gündeme gelen bu reformlar yeniden yapılandırma yöntemi ile iyileştirme amaçlar.



