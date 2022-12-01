Sektörel eğilim belirlemek ve değerlendirmek için iki farklı eğilim anketi yapılır. Biri İktisadi Yönelim Anketi (İYA) diğeri ise Yatırım Anketi (YA)’dir. Yatırım anketi işyerlerindeki yatırım planlarını ve yönelimlerini değerlendirir.

Yatırım anketi nedir?

Sanayi sektöründe hizmet veren firmaların mevcut yatırım planları ve yönelimleri, yakın bir gelecek için yaptıkları yatırım hazırlıkları, bu olası yatırımların amaçları, firma yöneticilerinin yatırım kararı almalarında etkili olan durumlar ile ilgili tüm değerlendirmelerin alınması amacı ile uygulanan bir ankettir. Yılda iki kez gerçekleştirilir. Bir yıl içinde mart & nisan ve ekim & kasım ayları olacak şekilde iki farklı dönemde düzenlenir. Anket, belirtilen dönemin başında uygulamaya açılır. Ankete katılacak olan katılımcıların verilen dönem sonu tarihine kadar yanıt vermeleri gerekir.



