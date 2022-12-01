Para piyasalarında farklı döviz sistemleri yer alır. Dalgalı kur sistemi de bunlar arasındadır. Uluslararası ortamda herhangi bir ülkenin para biriminin değerinin iç sahada ya da dış sahada arza ve talebe göre belirlendiği kur sistemidir. Dalgalı kur sisteminin bazı avantajları ve dezavantajları vardır.

Yönetilen dalgalı kur rejimi nedir?

Farklı ülkelerin para birimlerinin resmi kur hedefi olmadan, serbest olarak piyasalarda belirlendiği kur rejimi yönetilen dalgalı kur rejimi olarak adlandırılır. Bu rejimde resmî otoriteler piyasadan döviz alabilmek ya da piyasaya döviz satabilmek gibi işlemler yaparak kurtara müdahale edebilir.



