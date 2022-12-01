FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. y
  4. Yönetilen dalgalı kur rejimi nedir?

Yönetilen dalgalı kur rejimi nedir?

28.11.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz piyasalarında kullanılan bazı terimler ve ifadeler vardır. Yönetilen dalgalı kur rejimi de bu ifadeler arasında yer alır. Resmî herhangi bir kur hedefi olmadan döviz kurlarının serbest bir şekilde piyasa içinde belirlendiği bir kur rejimidir. Otoriteler piyasaya döviz satışı yapabilmek için ya da piyasadan döviz alabilmek adına kurlara bu rejim dâhilinde müdahale edebilme yetkisine sahiptir.

Yönetilen dalgalı kur rejimi nedir?

Para piyasalarında farklı döviz sistemleri yer alır. Dalgalı kur sistemi de bunlar arasındadır. Uluslararası ortamda herhangi bir ülkenin para biriminin değerinin iç sahada ya da dış sahada arza ve talebe göre belirlendiği kur sistemidir. Dalgalı kur sisteminin bazı avantajları ve dezavantajları vardır.

Yönetilen dalgalı kur rejimi nedir?

Farklı ülkelerin para birimlerinin resmi kur hedefi olmadan, serbest olarak piyasalarda belirlendiği kur rejimi yönetilen dalgalı kur rejimi olarak adlandırılır. Bu rejimde resmî otoriteler piyasadan döviz alabilmek ya da piyasaya döviz satabilmek gibi işlemler yaparak kurtara müdahale edebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleşmeliden kadroya geçişte 'yabancı uyruklu' detayıSözleşmeliden kadroya geçişte 'yabancı uyruklu' detayı
Yarın son gün! 61,5 zamlandı, cezası var...Yarın son gün! 61,5 zamlandı, cezası var...
Anahtar Kelimeler:
kur dalgalı kur

En Çok Okunan Haberler

3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor

3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

CHP’li Veli Ağababa, AK Partili vekili kürsüden Erdoğan’a şikayet etti! ‘Gizli gizli içiyor…’

CHP’li Veli Ağababa, AK Partili vekili kürsüden Erdoğan’a şikayet etti! ‘Gizli gizli içiyor…’

Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak

Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak

"8 bin TL'nin üzerinde mi olacak?" sorusuna canlı yayında yanıt verdi

"8 bin TL'nin üzerinde mi olacak?" sorusuna canlı yayında yanıt verdi

Araç sahipleri dikkat! Tek tek böyle tespit edildi, 7 bin 936 lira ceza...

Araç sahipleri dikkat! Tek tek böyle tespit edildi, 7 bin 936 lira ceza...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.