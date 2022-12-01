Üretici fiyat endeksi yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki farklı türe sahiptir. Yurt içi üretici fiyat endeksi belli bir referans dönemi için ülkede üretilen ve ülke içinde satışa konulan ürünlerin üretici fiyatlarını karşılaştırarak fiyatlar üzerindeki değişiklikleri ölçer. Yurt dışı üretici fiyat endeksi ise yurt dışında satışa verilen ürünlerin karşılaştırmasını yapar.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi nedir?

Belirlenmiş olan bir referans dönemi için ülke ekonomisinde üretilerek yurt dışında satılan ürünlerin üretici fiyatlarının zaman içindeki değişimini karşılaştırarak fiyatların değişimini ölçen fiyat endeksi yurt dışı üretici fiyat endeksi olarak adlandırılır. Endekslerin sonuçları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanır. Örnek olarak 2022 yılı Haziran ayı için Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı açıklamaya göre yıllık YD ÜFE oranı %110,66 oranında artmıştır. Artış aylık olarak %9,18 olarak açıklanmıştır.



