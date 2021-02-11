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Param halka arz tarihi 2021... Param halka arz tarihi belli oldu mu? Param'ın 2021 yatırımları neler?

BORSA HABERLERİ  | 11.02.2021 16:34 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da bir halka arz haberi de Param'dan geldi. Ödemeler ve e-para sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren Param ağustos ayı itibari ile halka arz olacağını açıkladı. Param halka arz olursa Borsa İstanbul'da ilk kez bir e-para şirketi yer alacak. Peki Param'ın 2021 hedefleri ve yatırımları neler?

Param halka arz tarihi 2021... Param halka arz tarihi belli oldu mu? Param'ın 2021 yatırımları neler?

E-ödeme şirketi Param halka arza hazırlanıyor. Ön ödemeli kart, e- cüzdan, elektronik para, fatura tahsilatı hizmeti, online tahsilat, fiziki ve sanal POS, kredi gibi geniş yelpaze sunarak hizmet veren Param, ağustos ayında halka arz yapmayı planlıyor. Param ile birlikte ilk kez Borsa İstanbul'da bir e-ödeme şirketi işlem görecek. Peki param ne zaman halka arz oluyor, Param'ın halka arz tarihleri nedir?

PARAM NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Param'ın Kurucusu Emin Can Yılmaz, Bloomberg HT televizyonunda Finansal Teknoloji programında yaptığım açıklamada ağustos ayında halka arz planladıklarını ve talep toplayacaklarını açıkladı. Yılmaz, açıklamasında sektörde ilk halka açılan şirket olacaklarının vurguladı. Şu an aracı kurumla anlaşmalarının devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, halka arz detaylarını SPK onayından sonra paylaşacaklarını belirtti. Yılmaz, "Tam Borsa İstanbul'un istediği, kurumsal, şeffaf, karlı, sürdürülebilir bir yapıdayız" dedi.

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PARAM'DAN BÜYÜME HEDEFİ!

Halka arzdan gelen bütün kaynadığı da Param'ı büyütmek için kullanacaklarını açıklayan Yılmaz, halka arzla birlikte satıl alma ve birleşme yapmak için yatırımcılarla görüşüldüğünü açıkladı. Peki Param'ın 2021 hedefleri nedir?

PARAM ŞİRKETİNİN YATIRIMLARI NEDİR?

İki farklı şirketle görüştüklerini belirten Yılmaz, mart sonunda belli olacağını ve Param'ın büyümesinin kaçınılmaz olacağını aktardı. Yılmaz yapılacak yatırımların yüzde 50 ya da çoğunluk hisse satın alma şeklinde olacağını açıklayarak, 2020 yılında Almanya merkezli dijital banka insha'ya yatırım yaptıklarını aktardı. Yılmaz açıklamasına, "Normalde bankalar fintechlere yatırım yapar. Ama ilk defa bir fintech bir bankaya yatırım yaptı. insha Avrupa'da dijital banka olma yolunda işlemlerine başladı. Biz insha'nın yol haritasına ortak olduk diyebilirim. Şöyle ki, biz her yerde altyapı sağlayıcı olmak peşindeyiz. Çünkü bu işin gücünün altyapıdan geldiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Yılmaz açıklamasının ardından İngiltere'de kurdukları şirketin Avrupa Birliği genelindeki bir lisans ile insha'nın büyümesinde de altyapı sağlayıcı olabileceğini ve bu yönde konumlandığını belirterek mart ayı sonunda İngiltere'de aktif olarak yer alacaklarını belirtti.

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PARAM'IN 2021 BÜYÜME HEDEFİ NEDİR?

Geçtiğimiz yıl Param'ın 2020 yılında POS işlemlerinde yüzde 595 oranında büyüdüğünü aktaran Yılmaz, POS ve kartta toplam işlem hacminin 15 milyar TL olduğunu açıkladı. 2021 yılının ilk ayına yüzde 49 oranında büyüdüklerini belirten Yılmaz, hedeflerinin 6 kat büyümek olduğunu bildirdi. Yılmaz açıklamasında 2021 yılında çok büyük gruplarla ortak işler yaparak imza atacaklarını da vurguladı.

HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, halka arz ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.

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