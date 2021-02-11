Param halka arz tarihi 2021... Param halka arz tarihi belli oldu mu? Param'ın 2021 yatırımları neler?

E-ödeme şirketi Param halka arza hazırlanıyor. Ön ödemeli kart, e- cüzdan, elektronik para, fatura tahsilatı hizmeti, online tahsilat, fiziki ve sanal POS, kredi gibi geniş yelpaze sunarak hizmet veren Param, ağustos ayında halka arz yapmayı planlıyor. Param ile birlikte ilk kez Borsa İstanbul'da bir e-ödeme şirketi işlem görecek. Peki param ne zaman halka arz oluyor, Param'ın halka arz tarihleri nedir?

PARAM NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Param'ın Kurucusu Emin Can Yılmaz, Bloomberg HT televizyonunda Finansal Teknoloji programında yaptığım açıklamada ağustos ayında halka arz planladıklarını ve talep toplayacaklarını açıkladı. Yılmaz, açıklamasında sektörde ilk halka açılan şirket olacaklarının vurguladı. Şu an aracı kurumla anlaşmalarının devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, halka arz detaylarını SPK onayından sonra paylaşacaklarını belirtti. Yılmaz, "Tam Borsa İstanbul'un istediği, kurumsal, şeffaf, karlı, sürdürülebilir bir yapıdayız" dedi.

PARAM'DAN BÜYÜME HEDEFİ!

Halka arzdan gelen bütün kaynadığı da Param'ı büyütmek için kullanacaklarını açıklayan Yılmaz, halka arzla birlikte satıl alma ve birleşme yapmak için yatırımcılarla görüşüldüğünü açıkladı. Peki Param'ın 2021 hedefleri nedir?