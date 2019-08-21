Piyasalar Fed toplantı tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalarda, ticaret savaşı endişeleri, jeopoltik riskler ve Avrupa'daki siyasi belirsizlikler nedeniyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantı tutanakları takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, ekonomiyi desteklemek adına sermaye kazançlarını enflasyona endeksleyerek vergilerde bir indirim de dahil olmak üzere önlemler almayı düşündüğünü belirterek, Fed'e yönelik faiz indirimi baskılarını sürdürdü. Ekonominin resesyondan çok uzak olduğunu belirten Trump, öte yandan Çin ile bir anlaşma yapmak için hazır olmadıklarını söyledi.

Trump'ın açıklamaları sonrası ticaret savaşı endişeleri artarken, Avrupa'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifası da siyasi riskleri yeniden gündemin odağına taşıdı. Öte yandan Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları düzenlemesi ve Hong Kong'da devam eden protestolar jeopolitik riskleri de gündemde tutuyor.