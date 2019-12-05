FİNANS

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 05.12.2019 09:08 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar pozitif seyrederken analistler, bugün TCMB tarafından açıklanacak 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar pozitif seyrederken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu takip edilecek.

ABD'de, Çin ile bu ay içinde bir ticaret anlaşması yapılabileceği yönündeki basında yer alan haberler piyasalardaki risk iştahını artırırken, buna bağlı olarak New York borsası üst üste 3 işlem günü süren düşüş eğilimini sonlandırdı.

Dün açıklanan ISM imalat dışı endeksinin 53,9 ile beklentilerin altında kalmasına karşın, verinin detaylarının ekonomiye ilişkin pozitif görünümü desteklemesi sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,53, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.

Avrupa tarafında, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi tehditleri ve Avrupa Birliği'nin, ABD'nin olası tarife artırımlarına karşı birlikte hareket edileceği yönündeki açıklamalarına rağmen dün sona eren İngiltere'deki NATO Liderler Toplantısı'ndan gelen haberler piyasalarda dinamikleri değiştirecek boyuta ulaşmadı.

Dün hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin tahminleri aşması ve artan küresel risk iştahı ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarında dün görülen pozitif seyir, Asya piyasaları ile bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, NATO Liderler Toplantısı ve Suriye konulu Dörtlü Zirve’den gelen açıklamalar jeopolitik risk algısının hafiflemesine neden olurken, buna bağlı olarak pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün yüzde 0,85 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 107.701 puandan tamamlarken, yüzde 0,1 artışla 5,7500'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7490 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün TCMB tarafından açıklanacak 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de özel sektör istihdam verisinin öne çıktığını kaydetti.

Yarın ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki verilerin, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getiren analistler, Fed’in politika faizinde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin direnç, 106.400 puanın destek konumunda olduğunu bildiren analistler, dolar/TL'de ise 5,7350-5,7750 bandının takip edildiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı fabrika siparişleri

10.30 Türkiye, TCMB 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu

13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, ekim ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
TESK Genel Başkanı Palandöken: “İş yeri kapanışları yüzde 6,2, açılışlar ise 2,3 arttı”TESK Genel Başkanı Palandöken: “İş yeri kapanışları yüzde 6,2, açılışlar ise 2,3 arttı”
Bakan Varank Tataristan'da İnnopolis Özel Ekonomik Bölgesi'ni gezdiBakan Varank Tataristan'da İnnopolis Özel Ekonomik Bölgesi'ni gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

BBP ve Saadet Partisi asgari ücret talebini açıkladı

BBP ve Saadet Partisi asgari ücret talebini açıkladı

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

Hayal projenin yüzde 90’ı tamamlandı!

Hayal projenin yüzde 90’ı tamamlandı!

Kritik 'zam' görüşmesinde yeni gelişme

Kritik 'zam' görüşmesinde yeni gelişme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Borsa İstanbul'da yeni rekor

Borsa İstanbul'da yeni rekor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Denizbank, Borsa İstanbul’dan çıkıyor

Denizbank, Borsa İstanbul’dan çıkıyor

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasaların gözü bu kararda! İşte takip edilecek veriler

Piyasaların gözü bu kararda! İşte takip edilecek veriler

Borsa İstanbul'da yeni rekor

Borsa İstanbul'da yeni rekor

Piyasalar haftaya nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

Piyasalar haftaya nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar, Fed tutanaklarına odaklandı

Piyasaların gözü bu kararda

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.