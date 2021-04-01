1 Nisan Dolar ve Euro’da son durum | 1 Nisan Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Merkez Bankası’ndaki çifte görev değişimi ve yeni başkan Şahap Kavcıoğlu’nun faiz açıklamaları ile beraber kurlarda bir süredir hareketlilik yaşanıyor. Euro dün kuru 9,70 seviyelerinde kapatırken, 1 Nisan sabahı itibariyle 9,74 TL’den işlem görüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği Amerikan doları, Euro ve Sterlin ne kadar oldu?
DOLAR NE KADAR?
Güne 8,24 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 1 Nisan itibarıyla %0,15 artışla 8,25 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,21, en yüksek 8,39 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,23 seviyesinde kapattı. 1 Amerikan Doları 8,25 TL'ye karşılık gelmektedir.
EURO NE KADAR?
Güne 9,69 ile başlayan Euro kuru, 1 Nisan itibarıyla %0,57 artışla 9,74 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,66, en yüksek 9,91 seviyelerini gören Euro, günü 9,70 seviyesinde kapattı. 1 Euro 9,74 TL'ye karşılık gelmektedir.
STERLİN NE KADAR?
Güne 11,45 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 1 Nisan itibarıyla %0,48 artışla 11,46 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,36, en yüksek 11,61 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,41 seviyesinde kapattı. 1 İngiliz Sterlini 11,46 TL'ye karşılık gelmektedir.
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