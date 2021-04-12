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12 Nisan dolar ve euro fiyatları ne kadar? Dolar güne yükselişle başladı

DOVİZ HABERLERİ  | 12.04.2021 07:26 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta dalgalı bir görünüm çizen dolar fiyatları, gelişen ülkelerin para birimlerine göre değer kaybı yaşıyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artışa paralel olarak hareket eden dolar ve euro fiyatları 12 Nisan Pazartesi haftanın ilk gününe yükselişle başladı.

Piyasalar, yeni haftada TCMB’nin faiz toplantısını yakından takip edecek. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre; bir önceki hafta 223 milyar 669 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 Nisan ile sona eren haftada 221 milyar 201 milyon dolara dayanmıştı. 12 Nisan dolar ve euro fiyatları da bu verilere göre hareket ediyor.

12 Nisan Pazartesi dolar ve euro ne kadar?

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,1675 Dolar satış: 8,1790

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,7093 Euro Satış: 9,7567

POUND (STERLİN) NE KADAR?

POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,1784 Pound satış: 11,2443
Pay piyasasında halka arzlara ilgi yüksek olsa da yabancıların devam gerçekleştirdiği satışlar endeks üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor. BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 2.58 düşüşle 1.393 seviyesinden kapatmıştı. 11 Nisan Pazar günü dolar kuru 8.17 Türk lirası, altının onsu 1.743 dolar ve faiz yüzde 18.56 seviyesinde hareketlerini sürdürmüştü.

Gözler TCMB’nin yeni başkanının vereceği mesajlarda!

Gözler TCMB’nin yeni başkanının vereceği mesajlarda!
18 Mart Para Politikası Kurulu metninde yer alan “2021 yılı sonu tahmini hedefi baz alınarak sıkı para politikası duruşu kararlılıkla devam edecektir” ifadesi dahi başlı başına önemli hâle geldi. Metinde bulunan “kararlılık” ve “sıkı para” kelimelerinin yeni metinde yer alıp almayacağı takip edilecek.
Zira “sürdürülebilir” kelimesi ile beraber paylaşışan “kararlılık” hassasiyetin üst seviyede olacağı ve “sıkı para” enflasyonunun üzerinde bir faiz marjının korunacağına işaret ediyor.
Bu metin piyasa aktörleri için gerekli olduğu takdirde ek aksiyonların da alınabileceğine dikkati çekmekteydi. Sonuç olarak piyasaların korkusu enflasyona yönelik eğilim ve beklentiler değişmeden bir faiz indirim sürecinin başlamasıydı.
Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak ilk faiz toplantısı ve politika metninin içeriğiyle önümüzdeki dönemin kodları okunacak.

Yerliler yüksek kur fiyatlarını değerlendirdi

Yerliler yüksek kur fiyatlarını değerlendirdi
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 468.2 milyon dolar düşüş gösterdi. Nisan ayının ilk haftası da döviz mevduatları 8.94 milyar dolar azalmıştı.
Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 223 milyar 669 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 Nisan ile sona eren haftada 221 milyar 201 milyon dolara kadar geriledi. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 12 Şubat haftasında 235.6 milyar dolara kadar yükselmişti.
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