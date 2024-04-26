Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu hakkında yeni iddia! 'Bağırıp çağırıp...'

'Küflü çikolata' paylaşımına verdiği yanıtla gündem olan ve ardından Patiswiss firmasındaki CEO'luk görevinden istifa eden Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun çalışanlarına yönelik mobbing yaptığı iddiaları gündem oldu.

Tunaoğlu'nun tüketiciye verdiği yanıt sonrası kariyeri ve yaşamı mercek altına alındı. Şirketin büyümesi ve isim hakkıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken yüksek lisans diplomasındaki çelişkili tarihler dikkat çekti.

Tunaoğlu hakkında son iddia da çalışanlarına yönelik mobbing yapması oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre, işçiler, Tunaoğlu’nun kendilerine bağırıp çağırdığını, azarladığını anlattı.

İşçiler, “Deprem döneminde de çok fazla depremzede işe alındı. Bunun bile çok fazla reklamı yapıldı sosyal medyada. Bu arkadaşlara sanki lütuf yapılıyormuş gibi davranılıyor. En ufak hareketinde bu hatırlatılıyor” ifadelerini kullandı.







