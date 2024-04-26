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Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu hakkında yeni iddia! 'Bağırıp çağırıp...'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.04.2024 07:44
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Sosyal medyada bir kullanıcının küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtla tepki çeken Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu hakkındaki ortaya yeni iddialar atılmaya devam ediyor.

Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu hakkında yeni iddia! 'Bağırıp çağırıp...'

'Küflü çikolata' paylaşımına verdiği yanıtla gündem olan ve ardından Patiswiss firmasındaki CEO'luk görevinden istifa eden Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun çalışanlarına yönelik mobbing yaptığı iddiaları gündem oldu.

Tunaoğlu'nun tüketiciye verdiği yanıt sonrası kariyeri ve yaşamı mercek altına alındı. Şirketin büyümesi ve isim hakkıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken yüksek lisans diplomasındaki çelişkili tarihler dikkat çekti.

paylaşım

'Küflü çikolata' yanıtı sonrası özgeçmişi de gündem oldu! 'Küflü çikolata' yanıtı sonrası özgeçmişi de gündem oldu!

Tunaoğlu hakkında son iddia da çalışanlarına yönelik mobbing yapması oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre, işçiler, Tunaoğlu’nun kendilerine bağırıp çağırdığını, azarladığını anlattı.

İşçiler, “Deprem döneminde de çok fazla depremzede işe alındı. Bunun bile çok fazla reklamı yapıldı sosyal medyada. Bu arkadaşlara sanki lütuf yapılıyormuş gibi davranılıyor. En ufak hareketinde bu hatırlatılıyor” ifadelerini kullandı.


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