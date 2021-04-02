2 Nisan Dolar ve Euro son durum | 2 Nisan Dolar ve Euro ne kadar?

Euro haftalık olarak %0,49 ile yeşil ibreyle hareket ederken, Amerikan Doları ise haftalık %0,20 civarında bir yükseliş gösterdi. Ani yükselişlerine gün içinde devam eden Amerikan Doları, 2 Nisan itibariyle 8,11 TL’den işlem görüyor. Euro ise güne 2 Nisan gününe başladığı 9,55 seviyesini koruyor.

DOLAR NE KADAR? Güne 8,11 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 2 Nisan itibarıyla %0,09 artışla 8,11 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,09, en yüksek 8,28 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,10 seviyesinde kapattı. 1 Amerikan Doları 8,11 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 9,55 ile başlayan Euro kuru, 2 Nisan itibarıyla %0,10 azalışla 9,58 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,54, en yüksek 9,75 seviyelerini gören Euro, günü 9,55seviyesinde kapattı. 1 Euro 9,55 TL'ye karşılık gelmektedir.