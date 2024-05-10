Milletvekillerine ikram edilen kuruyemişin fiyatı Meclise damgasını vurdu! "Madem öyle, artık biz de koydurmayalım"

Cep yakan fiyatlar ve fiyat artışlarıyla mücadeleye yönelik düzenlemeler TBMM'nin gündeminde. Fahiş fiyat ve stokçuluğa cezaları artıran yasa teklifi Komisyonda kabul edildi. O görüşmede kuruyemiş ve et fiyatları da gündeme gelince Mustafa Varank "Madem öyle" deyip ses getirecek bir çıkışa imza attı.

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUĞA CEZALAR ARTTI

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen işletmelere verilen ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak.

Stokçuluğa devam eden işletmelerin bu suçu bir yılda 3 kez işlediği tespit edilirse 6 güne kadar kapatma cezası uygulanabilecek.

GÖRÜŞMELERE KURUYEMİŞ DAMGASINI VURDU

Yasa teklifi görüşmelerine damga vuran ürün ise kuruyemiş oldu. CHP Milletvekili Ednan Arslan ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank arasında geçen diyalog gündem oldu.

"BU KURUYEMİŞİ YERSEK ADAM BAŞI 60 LİRA ZARARDAYIZ!"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, teklifin ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınmadan hazırlandığını, bu şekilde yapılan düzenlemelerin teknik uyarılara rağmen alelacele yasalaşması nedeniyle Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini söyledi.

Bu durumun Meclisin itibarını zedelediğini ifade eden Arslan, TBMM'nin kaliteli yasama yapması gerektiğini dile getirdi. Arslan, Komisyonda milletvekillerine ikram edilen kuruyemişin fiyatındaki artışa dikkati çekerek, "Fahiş fiyat diyoruz değil mi? Önümüzde kuruyemiş var, tavuk ve et arasında kilosu 400 lira. Valla bunu yersek Başkanım, adam başı 60 lira zararımız var." diye konuştu.

VARANK: MADEM ÖYLE, ARTIK KURUYEMİŞ KOYDURMAYALIM

Komisyonda ikram edilen kuruyemişlere işaret eden Varank ise, "Madem bizim örnek olmamız lazım. Bundan sonra bu kuruyemişleri koydurmayalım." dedi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





