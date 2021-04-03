22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? | İşte 3 Nisan 22 ayar bilezik fiyatları son durum...

Yatırım veya hediye amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar soluğu 22 ayar gram bilezik fiyatlarını araştırmakta alıyor. 22 ayar bilezik fiyatı bugün ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU? Altın, piyasaların kapalı olduğu 3 Nisan gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Önceki kapanışını %0.12 hareket ile 413,50 TL'den yapan 22 ayar bilezik fiyatları, 410,50 TL alış ve 414,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

22 ayar bilezik daha önce haftalık en yüksek 419.11 TL, en düşük ise 403.55 TL seviyesini görmüştü.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR? Önceki kapanışını 746,00 TL ile yapan çeyrek altın fiyatları, 3 Nisan gününde 733,00 TL alış ve 750,00 TL satış fiyatları üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI 18 ayar altın, 198,84 TL alış fiyatı ve 230,80 TL satış fiyatına sahip. Daha öncekini kapanışını ise 230,34 TL ile yapmıştı.