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Ehliyetiniz elinizden alınabilir! Uygulama başladı... Ehliyet alımı ve yenilemede yeni dönem: Uyku apnesi olana kapı kapandı!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.04.2024 08:33
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Ehliyet alımı ve ehliyet yenilemede yeni dönem başladı. Karayolları Trafik Yönetmeliği, milyonlarca sürücüyü ve sürücü adayını ilgilendiren yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Alınan kararla birlikte 'uyku apnesi' olanlara ehliyet kapısı kapandı. Bundan böyle artık uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek. Peki uyku apnesi nedir? Kimleri uyku apnesi teşhisi konur? İşte detaylar...

Ehliyetiniz elinizden alınabilir! Uygulama başladı... Ehliyet alımı ve yenilemede yeni dönem: Uyku apnesi olana kapı kapandı!

Uyku apnesi olanlara ehliyet kapısı kapandı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü ve sürücü adaylarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildi. Ehliyet alımı ve ehliyet yenileme süreciyle ilgili yeni bir döneme girilirken; alınan kararla birlikte uyku apnesi tanısı konulan kişilerin trafiğe çıkmasına artık izin verilmeyecek.

UYKU APNESİ OLANA EHLİYET YOK

Ekonomim'de yer alan habere göre; Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, uyku apnesi sendromu olan kişiler artık ehliyet alamayacaklar. Bu yeni düzenleme, sürücülerin ve diğer yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla getirildi.

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EYHLİYET YENİLEMEDE DE DİKKAT EDİLİYOR

Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunluluğuyla ilgili süre, Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Ancak, bu süreçte yapılan yeni düzenlemelerle, ehliyet yenileme sürecinde sağlık raporu alınması gerekiyor ve bu raporlar uyku apnesi sendromunu da içeriyor.

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UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, bir kişinin uyku sırasında solunumunun geçici olarak durması veya azalması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle üst solunum yolunun tıkanması veya beyin tarafından solunum kaslarının uyku sırasında uygun şekilde kontrol edilememesi nedeniyle oluşur.

Uyku apnesi, sürücülerin direksiyon başında uyku halinde olmalarına ve dolayısıyla trafik güvenliğini tehlikeye atmalarına yol açabilir.

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Bu yeni düzenlemeyle birlikte, uyku apnesi sendromu olan kişilerin öncelikle tedavi olmaları gerekmektedir.

Uyku apnesi, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, sürücülerin ve diğer yolcuların güvenliği için tedavi edilmesi önem arz etmektedir.


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uyku apnesi Ehliyet
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