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Altın fiyatları ne durumda? 10 Nisan gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 10.04.2021 10:18 | Son Güncelleme

Altın fiyatları 10 Nisan Cumartesi piyasaların kapalı olduğu günde kırmızı renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösterdi. 457 TL’de olan altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne durumda? İşte 10 Nisan altın fiyatları...

Vatandaş altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca yükseliş eğilimi göstermiş olan altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 10 Nisan Cumartesi gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 459,25 TL ile yapan gram altın, 457,21 TL alış ve 457,35 TL satış fiyatları üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 3.015,00 TL üzerinden yapan Cumhuriyet altını ise 2.917,00 TL alış ve 3.003,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Yarım Altın 1.458,00 TL alış ve 1.507,00 TL satış fiyatına sahip. Çeyrek Altın ise 729,00 TL alış ve 754,00 TL satış fiyatına sahip.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik 415,73 TL alış ve 417,64 TL satış fiyatına sahip.
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