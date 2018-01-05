Dolar 2 ayın en düşük seviyesinde

Dün yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 3,7426 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 3,7483'ten tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL bugün 3,75'in üzerinde işlem görüyor.



Euro/TL ise 4,5290 seviyesinde yer alıyor.



Uzmanlar, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi enflasyonu, ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,70-3,75 seviyelerinin destek, 3,80'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.



Dolar endeksi 91,58 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor.





Bankacılar bugün iç piyasada takip edilecek bir gündem bulunmadığını, dış piyasalarda ise TSİ 16:30'da açıklanacak ABD Aralık ayı tarımdışı istihdam raporunun piyasalarda yön belirleyici olabileceğini söylediler.